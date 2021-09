Gli archeologi hanno fatto una scoperta sensazionale, trovate orme fossili di piedi che risalgono a circa ventimila anni or sono. La scoperta sarebbe stata fatta nel New Mexico, lo studio pubblicato sulla rivista Science dimostrerebbe l’arrivo degli esseri umani nelle Americhe molto prima di quanto si pensasse.

Stando a quanto riportato dai dati, durante l’era glaciale l’uomo sarebbe approdato nelle Americhe, e con lo scioglimento dei ghiacciai l’uomo si sarebbe spostato verso il Sud America. Le impronte scoperte dagli scienziati sono risalenti a 21.000 e 23.000 anni fa. La gran parte di queste tracce è riconducibile ad adolescenti e bambini che giocavano lungo il bacino del lago mentre gli adulti cacciavano e si radunavano.

I ricercatori hanno usato la datazione di alcuni semi e sedimenti trovati in quelle impronte per capire quanto erano antiche. Mathew Stewart, uno zooarcheologo del Max Planck Institute ha detto che le impronte sono “inequivocabili“. Secondo il New York Times si poteva vedere che alcune impronte rappresentavano donne che poggiavano a terra bambini.

Le impronte si sono formate vicino ad un lago e si sono compattate a seguito della fenditura in cui veniva posto il sedimento e, a seguito dell’erosione, sono venute alla luce. Non è ancora chiaro, però, come abbiano fatto queste persone a raggiungere il Nord America. Non è escluso che avessero attraversato un corridoio di terra, senza ghiaccio, o grazie a delle imbarcazioni rudimentali,

Secondo i nuovi dati, dunque, l’uomo sarebbe giunto sul continente americano durante il picco dell’era glaciale mentre precedenti ricerche affermavano che le persone avessero attraversato un ponte terrestre che esisteva tra la Siberia e l’Alaska durante l’ultima era glaciale, tra 26.500 e 19.000 anni fa. Con lo scioglimento dei ghiacciai, avvenuto tra il 16.000 e 13.500 anni fa, gli uomini cominciarono la loro lenta migrazione verso il continente sudamericano.