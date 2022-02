Su Tik Tok, social network cinese lanciato nel settembre 2016, si vedono video davvero pazzeschi e in questi giorni ce n’è uno che sta lasciando davvero a bocca aperta moltissimi utenti.

Come riportato dal Daily Star, Francia H. Peña, condividendo un video su TikTok, ha lasciato sbalorditi i suoi follower, dopo aver lanciato loro una sfida: quella di indovinare la sua età.

L’accaduto

Ci sono persone che sembrano giovanissime, non mostrando rughe, cellulite e molti altri segni tipici dell’invecchiamento, al punto che, per loro, l’espressione “aver fatto un patto col diavolo” sembra più che azzeccata. Si tratta di gente che mostra molti meno anni di quelli anagrafici e su cui ci si sbaglierebbe di sicuro. E’ questo il caso di Francia H. Peña che, accompagnata da un sottofondo musicale tipico di Tik Tok, per stare al passo coi tempi, è apparsa con i suoi folti ricci scuri e lunghi ed il suo vestitino corto e scollato, su dei tacchi mozzafiato. Una bellezza e solarità disarmante, la sua, con tanto di sfida, volta a indovinare la sua età.

La donna è apparsa in perfetto agio con i suoi followers, dichiarando di avere 46 anni mentre tutti l’hanno scambiata per una ventenne. Una confessione choc quella della bella Francia che mostra di vivere serenamente la sua età e lo scorrere del tempo. Ovviamente in tanti si sono sbizzarriti con commenti meravigliati: “Sembri avere 27 o 30 anni. Hai dei buoni geni”, “Ti prego dimmi qual è il tuo segreto”, “Ho chiesto un parere a mio marito, pensava avessi 26 anni, vai forte ragazza!”, “Non ci credo che hai 46 anni, pensavo ne avessi 25”, “Neanche per sogno! Al massimo ne hai 30!”, “Sei bellissima, continua a tenerti così bene”.

Ed ancora: “Accidenti, sei davvero benedetta dalla bellezza per quell’età. Non l’avrei mai immaginato! Resta benedetta“.Altri hanno implorato Francia di rivelare loro il suo elisir di giovinezza. Francia è mamma di una figlia di 26 anni e la coppia pubblica spesso contenuti insieme, in cui molte persone le scambiano per sorelle.