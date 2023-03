Nella Piramide di Giza, scoperta la tomba di Cheope

Ascolta questo articolo

Secondo gli archeologi egiziani questa è la scoperta più importante del secolo, un antico tunnel sotterraneo al di sotto di quello turistico, porterebbe alla tomba di Cheope, nella grande piramide di Giza al Cairo in Egitto. La piramide è una delle sette meraviglie del mondo, all’interno è stata usata la termografia a infrarossi, le simulazioni 3d e l’imaging dei raggi cosmici.

Lo spazio che porta al corridoio è angusto, di due metri di larghezza, e all’interno si trova la tomba di 2000 anni fa. Ahmed Issa, ministro del turismo e delle antichità del paese, ha promesso che i lavori sono ancora in corso per stabilire la veridicità di quanto appreso finora. La piramide, nota anche come Piramide di Khufu, fu eretta sull’altopiano di Giza e prende il nome del faraone.

L’ultima scoperta fa parte del progetto internazionale ScanPyramids lanciato nell’ottobre 2015 dal Ministero delle Antichità egiziano che cerca di stabilire in maniera precisa se si tratta davvero di una tomba, con metodologie specifiche, gli scienziati hanno utilizzato speciali radiografie a muoni giapponesi rilevando anomalie specifiche nel 2015 all’interno delle mura, sono migliori rispetto ai raggi x, vanno alla velocità della luce, consentendo agli scienziati di visualizzare con precisione la presenza di strutture sconosciute all’interno.

Nel 2017 hanno scovato una cavità interna denominata la Grande Galleria, Oltre alla Grande Galleria, gli archeologi hanno trovato in precedenza la camera del re, all’incirca al centro della piramide, e una camera della regina più piccola nelle vicinanze. le autorità rassicurano che le tecniche usate non sono assolutamente invasive e l’integrità della struttura è intatta.

La piramide di Giza fu costruita appositamente per seppellire il faraone Cheope. Sul periodo in cui il monumento fu costruito, gli archeologi non hanno dubbi: su alcuni dei blocchi di calcare che costituiscono la piramide è infatti scritto il nome del faraone Cheope (Khufu) in geroglifici.