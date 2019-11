National Day di Monaco: Carolina, Charlene e Beatrice Borromeo insieme

La Festa Nazionale di Monaco, quest’anno, è stata caratterizzata da facce serie e sguardi tesi, soprattutto tra Carolina e Charlene che, a quanto pare, non sarebbero più in ottimi rapporti. All’evento hanno presenziato quasi tutti gli esponenti della famiglia Grimaldi: l’unica grande assente è stata Charlotte Casiraghi.

Alla cerimonia avrebbero sfilato tutte le Principesse, a parte Charlotte: Carolina, 62 anni, e Charlene, 41 anni, però, sarebbero quelle che hanno dato più nell’occhio di tutte, complice la sensazione che tra le due volino non poche scintille. Poi è stata la volta di Alexandra di Hannover, ventenne e icona fashion, con Marie Chevallier, Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo, rispettivamente mogli di Louis Ducruet, Pierre e Andrea Casiraghi.

La grande assente, che ha alimentato il mistero sulla sua vita lontano da corte, è stata proprio Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina; la giovane donna, che un anno fa stava dando alla luce il suo secondogenito, sembra non avere scuse per essere mancata ad un evento così importante. I sudditi, però, sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’italiana Beatrice Borromeo; la quale ha scerzato e riso più volte con il figlio Stefano di soli due anni, apparendo la più serenza.

Un look, per l’ex giornalista, che fa ben sperare i più attenti: la donna, infatti, ha indossato una mantella check con la quale si potrebbe nascondere un’eventuale terza gravidanza. Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea, invece ga scelto per l’occasione un look retrò. Charlene, vestita in total white, dopo l’insinuazione che le è stata avanzata in merito alle sue assenze ad alcuni impegni pubblici, è apparsa ancora dimessa e giù di morale, a conferma del soprannome che le hanno dato: “Principessa Triste“.

L’ex nuotatrice pare sia afflitta da forti tensioni, non solo con la cognata Carolina di Monaco, ma anche con il marito Alberto. Il rapporto tra le due affini è apparso teso in più di un’occasione, anche alla luce del fatto che, le due Principesse, nell’arco di sette mesi hanno partecipato insieme ai medesimi eventi ufficiali soltanto due volte.