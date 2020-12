Namibia: politico di nome Adolf Hitler vince le elezioni. "Non voglio dominare il mondo", rassicura

Adolf Hilter ha vinto un seggio nelle elezioni in Namibia. Non si tratta di un caso di elezione postuma o di una resurrezione del Führer nazista, ma di un assurdo caso di omonimia.

Adolf Hitler Uunona ha vinto le elezioni con ben l’85% di voti nel paese africano. La Repubblica della Namibia è stata colonia tedesca dal 1884 fino al primo dopoguerra, ed era all’epoca conosciuta come Africa tedesca del Sud-Ovest. Ancora oggi nello stato, a causa degli oltre 20mila discendenti dei coloni, una fetta di popolazione parla tedesco e molte strade, luoghi e persone che hanno conservato nomi di origine tedesca imposti durante l’epoca coloniale.

Adolf Hitler Uunona ha vinto con 1196 voti a suo favore, contro 213 voti per il suo concorrente, facendogli riconquistare un seggio nel consiglio regionale che aveva già ottenuto prima nel 2015.

Dopo la vittoria nella lista del partito socialista democratico SWAPO (“Organizzazione del Popolo dell’Africa del Sud-Ovest”), che ha amministrato il Paese fin dalla sua indipendenza dal Sudafrica avvenuta nel 1990, Adolf ha rassicurato i media interessati alla sua storia che il suo pensiero non ha “niente a che vedere” con l’ideologia nazista.

“Mio padre mi ha chiamato come quest’uomo“, ha spiegato Uunona, “probabilmente senza capire cosa rappresentava Adolf Hitler“. Adolf spiega che da bambino lo vedeva come un nome normale come tutti gli altri, e che soltanto crescendo ha imparato e compreso quello che Hitler aveva fatto.

L’uomo in famiglia si fa chiamare solo Adolf e nella vita pubblica si fa chiamare Adolf Uunona, ma ha detto che ritiene che sia troppo tardi per cambiare il suo nome ufficialmente. “Il fatto che abbia questo nome non vuol dire che voglia conquistare Oshana“, ha scherzato, facendo riferimento alla regione dove ha vinto l’elezione, “e non vuol dire che ho intenzione di dominare il mondo“.