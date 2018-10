Muore in vacanza in Egitto, la salma ritorna a casa senza organi

Un cittadino 62enne britannico si trovava in Egitto con la sua famiglia per una vacanza, quando un malore lo ha ucciso di fronte agli occhi della moglie. Senza l’approvazione della famiglia, è stata eseguita un’autopsia al corpo prima che ritornasse in patria, qui sarebbe avvenuto il tragico fatto. All’arrivo della salma in Gran Bretagna, la seconda autopsia ha rivelato la mancanza del cuore e dei reni dell’uomo.

Purtroppo il traffico di organi è una pratica che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede in Egitto, creando una vera e propria emergenza. Da quanto emerge dalle prime analisi infatti, sarebbe questa la pista più plausibile che giustificherebbe l’assenza degli organi sul corpo di David Humphries. La moglie del defunto ha voluto denunciare pubblicamente questo fatto.

Sospetto traffico d’organi

La prima autopsia avvenuta sulla salma del 62enne, è stata eseguita senza il permesso della famiglia proprio in Egitto. Questo ha portato gli inquirenti a credere che l’uomo si è trovato tragicamente tra le mani dei famosi trafficanti di organi che stanno spopolando nel posto.

L’uomo ha accusato un malore durante la vacanza. Precedentemente portato in ospedale, è stato poi rimandato a casa con la prescrizione di alcuni antibiotici, ma questo non è bastato per salvargli la vita. A causa di questo fatto la moglie lo ha sottoposto all’autopsia una volta che la salma è giunta in Gran Bretagna, la patria del 62enne. Convinta che fosse la prima ed unica autopsia fatta sulla salma del marito, si è trovata invece di fronte ad una notizia davvero tragica: mancavano alcuni organi.

In Egitto, solo quest’anno, sono state arrestate 37 persone che avevano a che fare con il traffico degli organi, tra cui anche cuore e reni, gli stessi organi che sono risultati mancanti nel corpo di David Humphries.