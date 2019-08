Morto Peter Fonda a 79 anni: era il protagonista di Easy Rider

Chiunque, almeno una volta nella vita, avrà sentito nominare il film Easy Rider. Si tratta di un vero e proprio film cult che proprio quest’anno ha festeggiato i 50 anni dall’uscita nei cinema, avvenuta nel 1969. Proprio oggi, però, si è spento l’attore che ha interpretato il protagonista di quel leggendario film: è venuto a mancare Peter Fonda all’età di 79 anni.

Il decesso è stato causato da una crisi respiratoria dovuto al cancro ai polmoni di cui soffriva da molto tempo. Era figlio di una leggenda del cinema: Henry Fonda. La sorella Jane in un comunicato riporta: “Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e grazioso, desideriamo anche celebrare il suo spirito indomabile e il suo amore per la vita. Per onorare Peter, brindate alla libertà, per favore. Sono molto triste. Era il mio adorabile fratellino adorato. Ho trascorso momenti meravigliosi da sola con lui durante questi ultimi giorni. Se ne è andato ridendo”.

Easy Rider: una leggenda del cinema grazie a Peter Fonda

Il kolossal Easy Rider è stato scritto da Dennis Hopper, Peter Fonda e Terry Southern. I primi due hanno svolto anche il ruolo di attori e ha rappresentato in pieno la controcultura americana degli anni Sessanta. Il film è il simbolo della ricerca di libertà, nonostante le tante disavventure passate sul suo noto chopper marcato Harley Davidson.

Easy Rider è diventato un simbolo del cinema e proprio per questo, una copia della moto fu battuta all’asta nel 2014 alla modica cifra di 1,35 milioni di dollari. Inoltre, per festeggiare i 50 anni da quel famoso 14 luglio 1969, ovvero la data di uscita del film, Peter aveva organizzato una proiezione il 20 settembre a New York.

Erano stati chiamati anche dei musicisti per riprodurre la famosa canzone della colonna sonora Born To Be Wild, dei Steppenwolf. Il film ha concesso a Peter la vittoria di un Golden Globe, un premio particolarmente importante.