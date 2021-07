Ieri mattina il giovane ciclista Julian Gomez, diventato famoso per le immagini del 2019, che lo immortalarono in lacrime per la vittoria di Egan Bernal al Tour de France, è morto.

Il giovane che piangeva per la commozione per la vittoria del suo connazionale nella Grande Boucle e che aveva anche incontrato il suo idolo, vincitore del Giro d’Italia 2021 e del Tour, abbracciandolo ed ascoltando i suoi consigli…quelli di continuare ad allenarsi, non c’è più.

L’accaduto

Sono storie che non si vorrebbero ma raccontare, ma ieri è stato un giorno terribile per il ciclismo mondiale e per lo sport colombiano. Secondo le versioni ufficiali, il minorenne si stava allenando insieme a un gruppo di ciclisti all’altezza del settore noto come Mana; luogo dove avrebbe perso il controllo della sua bicicletta, cadendo sull’asfalto.

Proprio dietro di lui c’era un camion che lo ha travolto, senza riuscire ad evitarlo. I testimoni hanno assicurao che il trasportatore avrebbe emesso un segnale acustico insistente e questo potrebbe essere il motivo che avrebbe causato la caduta. Dopo i primi accertamenti della Polizia sul luogo dell’incidente, è stata aperta un’inchiesta per chiarire la morte del piccolo Julian Gomez.

L’immgine dell’abbraccio del ragazzino con il suo idolo divenne talmente famosa che settimane dopo gli artisti Emerson Caceres e Luis Carlos Cifuentes hanno regalato al Dipartimento di Cundinamanca un murales con il volto di Bernal per la sua grande vittoria, aggiungendo anche il piccolo Julian.

Il 13enne era un allievo della scuola di ciclismo gestita da Fabio Rodriguez, il primo allenatore di Bernal, e proprio da lui è stata dichiarata la notizia della morte del ragazzino. Su Twitter si legge: “Oggi te ne vai senza poter realizzare i sogni che avevi e mi lasci senza che nessuno ti disturbi, solo 13 anni e un maledetto mulattiere ti toglie la vita, la tua morte mi spezza il cuore, posso solo dire che mi mancherai per sempre mio caro Julian”.