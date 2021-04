Questa mattina a Windsor Castle, la residenza reale preferita da Sua Maestà la regina Elisabetta e dal suo fedele consorte -prima ancora del centralissimo Buckingham Palace- si è spento il principe Filippo alla soglia dei 100 anni per cui la regina aveva intenzione di organizzare una festa che, purtroppo, non ci sarà mai.

A febbraio il principe aveva tenuto tutti col fiato sospeso a seguito di una misteriosa infezione che ne aveva reso necessario il repentino e lungo ricovero presso l’ Ospedale “Re Edoardo VII” di Londra. La cifra delle condizioni allarmanti dell’ anziano sovrano la si era avuta quando, uscendo dopo avergli fatto visita, il figlio Carlo, era apparso molto dispiaciuto ed addirittura con le lacrime agli occhi.

Dopo ventotto giorni di degenza, era stato dimesso e tornato alla sua residenza in prossimità della festa di San Patrizio, occasione che aveva fatto tutti ben sperare in una reale ripresa per l’ anziano Filippo, personaggio sui generis e per questo molto amato.

Invece, a meno di un mese dal rientro, il decesso. A darne notizia una nota ufficiale di Buckingham Palace in cui la regina Elisabetta II ha espresso profonda tristezza per la perdita dell’ amato marito. Come informa la nota ufficiale, la morte è avvenuta nel castello di Windsor, dove il principe era in convalescenza e dove è “spirato pacificamente”.

Filippo, sempre un passo indietro alla regina, ne è stato per ben 74 anni consorte e pilastro che ha contribuito a portare la monarchia nel ventunesimo secolo a cominciare fin dalle nozze nel 1947 che videro, grazie a lui, la diretta trasmessa dalla Bbc. Una novità assoluta per la casa reale, che fino a quel momento aveva mantenuto un profilo di assoluta riservatezza.

Immediato il cordoglio del premier britannico e di tutte le più alte personalità ma, soprattutto, del popolo che ne apprezzava la schiettezza ed anche le sue simpatiche gaffes.