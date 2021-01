Morto il generale russo Nikolai Antoshkin: l’eroe di Chernobyl è sopravvissuto alle radiazioni ma non al Covid

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Il Covid si è portato via un altro eroe, colui che neanche il disastro nucleare di Chernobyl era riuscito ad uccidere, è morto per colpa della pandemia. Riposa in pace e che il Paradiso attenui ogni tua sofferenza. Grazie per quello che hai fatto per arginare il disastro nucleare, forse il più atroce della storia.