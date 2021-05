Morto il cane di Barack Obama: "Un compagno fedele, ci mancherà"

Chi ha un animale peloso, che sia un cane o un gatto, sa molto bene che la loro vita è nettamente più breve della nostra e che ci lasciano, ma il dolore che si può provare per la loro perdita è inimmaginabile e atroce. Molti paragonano la morte di un cane a quella di un essere umano, straziante nello stesso modo. Ne sa qualcosa Barack Obama che ha perso il cagnolino Bo, compagno di tante avventure.

Proprio l’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama comunica su Facebook, la morte del suo cagnolino Bo che è stato adottato dalla famiglia nel 2009 in modo da rendere contente le figlie Malia e Sasha. Ecco le parole che Obama affida a Facebook per raccontare ciò che ha significato per lui: “Per più di un decennio, Bo è stato una costante e gentile presenza nella nostra vita, felice di vederci nei nostri giorni belli, in quelli brutti e in tutti gli altri”.

Afferma che è stato un cane paziente. Molto vicino alla famiglia, anche durante la presidenza alla Casa Bianca. Un cane che, seppur abbaiando spesso, non ha mai morso ed è stato una piacevole compagnia per tutti. Un cane che amava l’acqua, al punto che si tuffava in piscina, adorava i bambini con i quali aveva un bel rapporto e non perdeva occasione di mangiare qualsiasi cosa cadesse dal tavolo.

Un amico fedele, leale molto più di quanto si sarebbe aspettato. Afferma che mancherà tantissimo a tutti. Il post si conclude con una foto di Bo alla Casa Bianca con Obama di spalle che sono insieme in questo importante momento. Bo è un cane appartenente alla razza Cao de Agua. Sicuramente una perdita devastante per la famiglia di Obama in seguito alla perdita del loro amato cagnolino.

Bo, un ex “First dog”, giunto nell’aprile 2019, poco prima che Obama cominciasse il suo mandato alla Casa Bianca. Ora i due First dog della Casa Bianca sono Major e Champ, i cani di pastore tedesco dell’attuale Biden che allargherà la famiglia con l’arrivo di un gatto.