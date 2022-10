Morto Amou Haji, l’uomo che non si lavava da 68 anni: era considerato il più sporco del mondo

Ascolta questo articolo

Era considerato da tutti l’uomo più sporco del mondo. Amou Haji si è spento in Iran all’età di 94 anni: il suo nome era famoso in tutto il globo in quanto iscritto nella classifica della Guiness World Record. Da quanto si apprende, il 94enne attualmente era considerato l’uomo più sporco del mondo, in quanto sosteneva di non lavarsi da circa 68 anni, ovvero dal lontano 1954, quando aveva 20 anni. Non è chiaro perchè Amou abbia fatto questa scelta di vita.

C’è chi dice che abbia intrapreso questo tipo di vita in quanto voleva evitare di ammalarsi, ma alcuni riferiscono che la sua scelta sia maturata dopo una delusione d’amore. L’uomo tra l’altro non aveva una dimora, ma la sua “casa” era una buca che si era scavato da solo, mangiava carne di porcospino e beveva acqua dalle pozzanghere. Non si conoscono le esatte cause che hanno portato al decesso del 94enne.

Una vita da eremita

Insomma Amou Haji viveva come un eremita. La sua storia è divenuta famosa in tutto il mondo in brevissimo tempo. Non aveva vizi di sorta, se non quello di fumare una pipa in cui vi erano contenuti degli escrementi di animali. Soltanto qualche volta acettava di buon cuore una sigaretta offerta dalle persone.

L’uomo si è spento domenica 23 ottobre 2022 nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars, in Iran. La notizia è stata pubblicata da alcuni importanti quotdiani internazionali come il Guardian, e diffusa dall’agenzia di stampa iraniana IRNA. Qualche mese fa gli abitanti del villaggio di Dejgah lo avevano convinto a lavarsi per la prima volta dopo decine di anni.

Dopo il decesso di Amou il primato adesso potrebbe andare ad un uomo indiano che sostiene di non lavarsi da 30 anni. Si tratta di Kailash “Kalau” Singh, residente in un villaggio che si trova fuori dalla città santa di Varanasi. Dobbiamo precisare che il nome di quest’uomo non è compare nella Guinness World Record.