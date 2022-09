Morte Regina Elisabetta, Re Carlo chiama il figlio Harry: "Meghan non è benvenuta"

Ascolta questo articolo

Tutto sarebbe accaduto nella giornata dell’8 settembre, subito dopo la scomparsa della Regina Elisabetta. A rivelare il retroscena ci ha pensato il quotidiano “The Sun” depositario di un particolare inedito trapelato grazie a testimoni vicini alla famiglia reale. Nell’articolo si parla di una telefonata intercorsa tra il neo Re Carlo III e il figlio Harry.

In quell’occasione, con tutta probabilità, Carlo ha chiesto al figlio di essere raggiunto presso la residenza Balmoral, proprio lì dove la Regina è rimasta fino all’ultimo istante di vita. Fin qui nessun stupore, se non che alcuni testimoni affermano con sicurezza che il nuovo Re di Inghilterra abbia chiesto al figlio di raggiungere la residenza da solo, senza essere accompagnato dalla moglie Meghan Markle.

La telefonata tra Re Carlo e il figlio Harry

“Carlo ha detto in modo chiaro che non era appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così doloroso e triste. Ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta” queste le parole della fonte che poi aggiunge un altro particolare. Re Carlo, in quell’occasione, avrebbe anche fatto notare al figlio l’assenza di Kate, rimasta a Londra da sola dopo la partenza di William verso Balmoral.

Questa precisazione vuole far intendere che non ci sia nulla di personale con Meghan, ma che questa sia stata una scelta per avere vicino solo i componenti della famiglia più stretti in quell’occasione di estremo cordoglio. Rimane comunque il fatto che Harry sia giunto alla residenza solo dopo la scomparsa dell’amata nonna, e che non lo abbiano aspettato per dare l’annuncio alla Nazione.

A niente sembrano essere valse le parole di affetto del Re Carlo al figlio Harry e alla nuora Meghan durante il suo discorso, durante cui ha augurato ogni bene alla coppia e una vita serena oltreoceano. Queste parole però stridono con i fatti che raccontano tutta un’altra storia.