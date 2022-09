Morte Regina Elisabetta, il primo discorso di re Carlo: "Mia madre un esempio, vi servirò con amore per tutta la vita"

Ascolta questo articolo

È stata una giornata storica ieri nel Regno Unito per il primo discorso del nuovo re Carlo III dopo la scomparsa della regina Elisabetta. Il nuovo sovrano è stato accolto dalla folla dietro le transenne in prossimità dell’ingresso e si è fermato a scambiare parole e strette di mano con diverse persone.

Nel suo lungo discorso il nuovo re ha promesso lealtà e fedeltà al suo popolo fino alla fine dei suoi giorni, rivelando come sia difficile prendere il posto della madre che è stata un esempio per tutti nel corso dei suoi 73 anni di regno. Nel suo lungo discorso svela anche un suo pensiero su Harry, duca di Sussex e Meghan, duchessa di Sussex.

Il primo discorso di re Carlo III

“Mi rivolgo a voi con un sentimento di profonda tristezza e di dolore” ha detto con un tono piuttosto pacato re Carlo III a milioni di persone: “La mia adorata madre è stata un esempio per tutti. Siamo in debito con lei, è stata una guida, oltre al dolore provo un senso di gratitudine, ha servito il suo popolo. E io servirò per sempre il Regno Unito”.

Successivamente lancia un forte messaggio d’amore al figlio Harry e alla moglie Meghan, augurando alla coppia tutto il meglio per il futuro: “Io esprimo il mio amore per Harry e Meghan. E sono orgoglioso per mio figlio William, che diventa il nuovo Principe di Galles, erede al trono. Assumerà le responsabilità che sono state mie per 50 anni”.

Al suo fianco a guidare la monarchia ci sarà la moglie, alla quale ha dedicato parole molto importanti, nominandola sua regina consorte: “Per noi si tratta di momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo“.