Morte della regina Elisabetta, parte l’operazione "London Bridge": di cosa si tratta

Ascolta questo articolo

Tutto il mondo è in ansia per le condizioni di salute della regina Elisabetta. Basti pensare che il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina. La politica britannica Liz Truss si dichiara molto preoccupata per le condizioni di salute della regina, rivelando che tutto il regno si stringe intorno alla sua famiglia.

Intanto la BBC, con i loro giornalisti che si sono vestiti in nero in segno di probabile lutto, ha interrotto la trasmissione “Bargain Hunt”, per lanciare la breaking news delle condizioni della regina, e probabilmente continuerà così per tutta la giornata. Antonio Caprarica, volto noto della Rai ed esperto della famiglia reale, al sito “Fanpage” ha svelato: “La pubblicità dell’annuncio riguardante le sue condizioni ci fa capire quanto grave sia in questo momento la situazione. Sarà Carlo ad accogliere la Corona come previsto dalla Costituzione“.

Il piano “London Bridge”

Il sito dell’Independent ha spiegato che i britannici rispetteranno scrupolosamente il piano “London Bridge” dopo la morte della regina Elisabetta, basata su una strofa di una filastrocca nota ai bambini inglesi. Il tutto verrà annunciato con un comunicato flash sulla Association Press, un’agenzia di stampa internazionale, con sede negli Stati Uniti d’America.

Successivamente arriverà l’oscuramento di tutti i canali social della famiglia reale, mentre il sito del Governo britannico pubblicherà solamente gli sviluppi urgenti e vieterà retweet previo consenso del responsabile delle comunicazioni.

Secondo i documenti ufficiali, riportati dal sito de “Il Fatto Quotidiano”: “Seguiranno una serie di telefonate per informare dapprima il Premier. Poi, altri ministri e alti funzionari, a cui la notizia verrà comunicata con la seguente frase: ‘Siamo appena stati informati della morte di Sua Maestà la Regina’, oltre che una mail: ‘Cari colleghi, è con tristezza che vi scrivo per informarvi della morte di Sua Maestà la Regina’. A quel punto Downing Street avrà dieci minuti per abbassare a mezz’asta la bandiera, lo stesso varrà per tutte le bandiere che sventolano su Whitehall. In seguito il Premier e il suo gabinetto renderanno omaggio alla Regina presso la stazione di St. Pancreas, mentre il principe Carlo avvierà un tour del Regno Unito nei giorni che precederanno il funerale”.

La bara della regina sarà posta nel mezzo della Westminster Hall, aperta al pubblico per 23 ore al giorno per 3 giorni, il tutto prima dei funerali di stato che si terranno precisamente 10 giorni dopo la morte. Infine scatterà il piano “Spring Tide” per l’ascesa al trono di Carlo d’Inghilterra, con il discorso che dovrebbe avvenire verso le 18:00.