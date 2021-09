Una storia da brividi quella che sto per raccontarvi. E’ quella di Semina Halliwell, una ragazzina britannica di 12 anni morta suicida il 12 giugno scorso. L’adolescente si è tolta la vita perchè vittima di bullismo da parte di un branco di giovanissimi dopo una violenza sessuale subita.

Ora al dolore si aggiunge altro dolore per la mamma della vittima, dopo aver scoperto che la lapide di Semina era stata pesantemente imbrattata da sconosciuti con lancio di pietre ed escrementi di cane.

L’accaduto

Quando si sono tenuti i funerali della piccola, a Soouthport, nel Merseyside, in Inghilterra, la madre della 12enne aveva temuto che alcuni ragazzi potessero ostacolare le esequie di sua figlia, pensando che, comunque, con la sepoltura ormai l’avessero lasciata in pace. Nei giorni scorsi, invece, una terribile scoperta dopo la segnalazione da parte di un amico di famiglia : la tomba di Semina era stata profanata.

Coperta di pietre e mattoni, con feci di cane ovunque, la tomba era stata volutamente ridotta in quello stato. E’ questo il racconto fornito da Rachel, madre della ragazzina, a giornali locali, non riuscendo a trattenere il dolore per quanto ha visto e subito. “Sono persone senza cuore, digustose e vili”, ha detto la donna….persone malvagie che hanno compiuto questo alla tomba di una ragazzina di 12 anni.

Grazie agli amici di famiglia, la tomba di Semina è stata ripulita anche se ora si teme che possa riaccadere. Sui social, infatti, sono apparsi post orribili con offerte di soldi a chiunque voglia imbrattare la tomba e filmarla. La polizia del Merseyside ha confermato che gli agenti hanno avviato un‘indagine sulla profanazione della tomba anche se per fortuna non sono stati causati danni permanenti. Un dolore enorme per questa famiglia di Southpor nel Merseyside, in Inghilterra che, oltre a piangere la prematura scomparsa della figlia, si è vista anche imbrattare orrendamente la memoria della ragazzina con un gesto inqualificabile.