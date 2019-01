Morta congelata la scalatrice in costume da bagno

Il corpo di Gigi Wu è stato ritrovato a quota 1700 metri. Era congelato. La 36enne è conosciuta nel web per aver scalato, ogni volta in bikini, molte montagne a Taiwan. Ad ogni cima raggiunta, postava il suo selfie sulla propria pagina di Facebook, dove molti followers l’ammiravano e la seguivano.

Montagna e Facebook erano i più grandi interessi di Gigi Wu, che per la maggior parte del tempo viveva solitaria tra i monti, dove immortalava le sue conquiste per poi postarle sui social. L’ultima scalata è dell’11 gennaio, quando si era diretta, da sola, come molte altre volte, allo Yushan National Park per vivere nuove emozioni tra i massicci più alti.

La caduta della “scalatrice in bikini”

L’avventura nel Parco di Yushan National per Gigi Wu era iniziata da appena una settimana, quando è scivolata in un burrone per 20 metri. Da alcune informazioni pare che la famosa scalatrice in bikini sia riuscita a comporre il numero telefonico di un amico per chiedergli aiuto, ma ciò non è stato sufficiente a salvarla a causa della posizione in cui si trovava.

Un elisoccorso aveva cercato subito di raggiungere la donna, ma le cattive condizioni del tempo non hanno permesso al velivolo di raggiungerla. Il secondo tentativo è stato affidato ai Vigili del fuoco che, invece, sono riusciti ad avvicinarsi a Gigi.

Dalla prima richiesta d’aiuto al momento del recupero della donna, erano ormai passate 28 ore, troppe: le temperature erano particolarmente basse e il suo corpo, rivestito solo di un bikini, era ormai congelato. A dar notizia del ritrovamento della scalatrice 38enne sono stati i media locali.

La bella ragazza cinese, la “scalatrice in bikini”, com’è dai più conosciuta, è stata ricordata e ringraziata dai suoi follower per aver mostrato al mondo, con i suoi scatti, la bellezza di Taiwan e delle sue cime.