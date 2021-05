Moribondo chiede di assistere un’ultima volta alle corse dei cavalli, i paramedici lo accontentano

I paramedici hanno esaudito l’ultimo desiderio di un uomo in fin di vita che stavano accompagnando a casa, portandolo per l’ultima volta a vedere le corse.

Questo sabato il 58enne Nigel Latham è stato portato in barella fino al lato della pista da corsa al circuito di Morphettville, ad Adelaide nel sud dell’Australia, dove l’amante delle corse dei cavalli ha potuto godere di un posto d’onore a soli 200 metri dal traguardo, da cui ha assistito alla sua ultima gara con la moglie Julie a suo fianco.

Latham era in ambulanza per il trasporto dal Royal Adelaide Hospital, dove era ricoverato, verso la sua casa per le cure palliative, in modo da poter trascorrere gli ultimi giorni della sua vita accanto ai familiari. Durante il viaggio in ambulanza, i paramedici Ben Sanders e Laura hanno chiesto all’uomo se avesse un posto particolare che avrebbe desiderato visitare per l’ultima volta prima di arrivare a casa.

“Ho guardato le corse dall’ospedale, mi piacerebbe andare lì“, ha risposto Nigel. Grande appassionato di corse, Latham era stato in passato anche co-proprietario di alcuni cavalli da corsa, ed ha ringraziato di cuore i paramedici che hanno voluto esaudire il suo ultimo desiderio. “Ben e Laura hanno fatto un miracolo e mi ci hanno portato,” ha commentato.

Non solo un posto in prima fila per assistere alla sua ultima corsa dal vivo, ma anche un particolare dono per ricordare l’evento per i pochi giorni che gli rimarranno: quando il fantino vittorioso Craig Williams ha appreso della presenza dello spettatore e del gesto commovente dei paramedici, ha voluto regalare un souvenir a Nigel. “Ho spinto la mia cavalla di avvicinarsi a lui per fargli avere gli occhiali di protezione vincenti, e lei è stata bravissima. Siamo grati a persone come Nigel che supportano questo mestiere“. Uno spettatore è andato da Nigel ed ha condiviso un’ultima birra con l’amante delle corse, e i paramedici hanno fatto sapere che Latham era così felice che ha indossato gli occhialini per tutto il viaggio fino a casa.