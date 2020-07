Morde un gabbiano perché voleva rubargli l’hamburger: arrestato

Il gabbiano è un volatile di dimensioni non troppo eccessive, ma nemmeno contenute. E’ un uccello carnivoro e i suoi alimenti si basano principalmente sul consumo di diversi animali marini come pesci, calamari o granchi, ma anche insetti e resti di cibo in decomposizione e persino verdure. Dunque il gabbiano principalmente lo troviamo in zone marine, ma ciò non toglie che sia possibile intravederlo in luoghi abitati.

L’uomo quando si trova a stretto contatto con esso, non si rende di certo protagonista di un fatto anomalo come invece è accaduto nel Regno Unito, perché a Playmut un giovane ragazzo di 26 anni ha aggredito un gabbiano perché questi ha tentato di rubargli il panino del McDonald’s. Il fatto è davvero curioso e ha dell’incredibile.

Andando con ordine, il ragazzo era impegnato a gustarsi il suo hamburger quando è arrivato l’uccello che ha provato a portarglielo via e così il giovane lo ha dapprima afferrato, dandogli un morso sul becco e poi lo ha scaraventato a terra. La notizia è stata divulgata dai tabloid inglesi, dove si apprende che il 26enne: “ha afferrato e morso il becco dell’uccello prima di gettarlo a terra“.

Il ragazzo è stato subito fermato dalle autorità e arrestato. Non si conoscono le condizioni in cui versa l’uccello e dunque se e quanto sia stato ferito, perché i presenti hanno subito lanciato l’allarme e il gabbiano è volato via nell’immediato. Il giovane ha ammesso le sue colpe alla polizia e ha aggiunto di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Questa specie di volatili, in Inghilterra, sono una specie protetta dalla legge sulla fauna selvatica e dunque la loro incursione non avviene di rado. Per tale ragione adesso il ragazzo rischia grosso, con una possibile reclusione di 6 mesi al massimo o il pagamento di una multa salatissima, il cui importo ammonta a € 6.500 e dunque 5.900 sterline all’incirca.