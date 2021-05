Tragedia sul versante francese del Monte Bianco, dove in queste ore due sciatori italiani che risultavano dispersi sono stati trovati senza vita nella zona del Bacino dell’Argentière. Al momento le loro generalità non sono state rese note, questo perché si attende il riconoscimento delle salme da parte dei famigliari. I corpi senza vita dei due sportivi sono stati trovati dalla gendarmeria di Chamonix. Le due vittime erano sciatori freerider che avevano deciso di raggiungere la montagna per un momento di sport.

Tra l’altro, secondo quanto specifica il quotidiano Repubblica, da mercoledì 19 maggio la funivia dell’Aiguille du Midi è stata riaperta, per cui molti sciatori hanno deciso di utilizzarla in modo da raggiungere i versanti più ripidi del Monte Bianco. Il bollettino nivologico segnalava per queste ore un rischio valanghe molto elevato. Le circostanze del dramma sono ancora tutte da chiarire con precisione. Le operazioni di ricerca e soccorso sono durate diverse ore.

Ieri altre due vittime

Negli scorsi giorni sul Monte Bianco vi sono state condizioi meteorologiche avverse, e il maltempo ha fatto scattare anche l’allarme valanghe in media montagna. Sui versanti della montagna, a 3.000 metri d’altezza, ci sono infatti 50 centimetri di neve fresca. Questo fa si che il ghiaccio si stacchi facilmente e precipiti giù.

Nella giornata di ieri ci sono state altre due vittime, entrambe di nazionalità francese. Si tratta di un 23enne di Chamonix che stava sciando su un versante della montagna e di una guida alpina di 61 anni. Quest’ultimo è stato ucciso da una slavina sul versante sud de l’Arete des Cosmiques. Il giovane è stato invece travolto dopo il passaggio di due sciatori.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo dramma avvenuto sul Monte Bianco. Ogni anno sono molti purtroppo gli sciatori che perdono la vita in queste drammatiche circostanze. Sono già quindi 4 le vittime provocate da slavine e valanghe in poco meno di 24 ore sul versante francese delle Alpi.