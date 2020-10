Monopattino elettrico beccato a 100km/h in superstrada tenta anche il sorpasso

Il monopattino elettrico è uno di quei mezzi con i quali si può circolare per le strade del proprio paese, magari sbrigare anche qualche commissione, ma nulla di più. Invece, c’è chi con il monopattino elettrico si spinge anche oltre, rendendolo un mezzo col quale poter superare una determinata velocità e, perché no, recarsi anche in superstrada.

Già qualche settimana fa, a Verona, un guidatore spericolato aveva spinto il suo monopattino elettrico oltre gli 80km/h, su una strada provinciale, senza casco e in piena notte. Adesso l’episodio si è verificato anche in Spagna, dove un giovane ragazzo si è spinto anche oltre. Nello specifico, ha portato il suo mezzo a toccare i 100km/h.

Il fatto è accaduto in superstrada ed è stato filmato da due automobilisti, i quali – increduli – non riuscivano a capacitarsi di ciò che i loro occhi stavano guardando. Il protagonista della vicenda è stato un giovane, il quale è stato messo alla prova dagli automobilisti. I due, difatti, hanno accelerato passando dai 90 ai 100 km/h.

Niente paura però, perché il monopattino non ha fatto una piega. Al contrario, ad un certo punto ha addirittura provato a sorpassare l’automobile. La nonchalance e l’imprudenza mostrate hanno stupito ancor di più gli autori del video, i quali hanno postato il tutto sui social. Inutile dirlo: le immagini hanno subito fatto il giro del web e in men che non si dica, sono diventate virali.

Il giovane ha violato non solo il codice stradale, ma era a bordo di un mezzo assolutamente non in regola e dunque truccato. Inoltre, il limite massimo di velocità sulla strada nella quale è avvenuto il fatto pare essere di 60km/h. Dunque, risulta palese che il mezzo fosse manomesso, dato che il limite massimo che il monopattino elettrico può raggiungere è di 26 km/h. Ma non solo, un mezzo del genere, su una strada come quella, non può assolutamente transitare.