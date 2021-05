Moni Ovadia shock: "Israele occupa illegalmente le terre dei palestinesi"

Tra Israele e i palestinesi ormai la tensione è alle stelle, e si teme che nelle prossime ore possano esserci ulteriori attachi da parte di Hamas verso le città dello stato ebraico. In queste ore la testata giornalistica Fanpage ha intervistato Moni Ovadia, attore, musicista e scrittore di cultura ebraica. Le sue dichiarazioni al giornale online italiano sono destatinate a fare scalpore all’interno della comunità internazionale. In sostanza, secondo Ovadia, Israele occuperebbe da anni e illegalmente le terre dei palestinesi, sottoponendo questo popolo a continue umiliazioni. Il nuovo conflitto è cominciato negli scorsi giorni, e in queste ore si sta trasformando in una autentica guerra.

Lo scrittore si schiera comunque dalla parte dei palestinesi “cioè dalla parte degli oppressi. Essere ebrei, e io lo sono, significa stare dalla parte dei più deboli” – così afferma Ovadia a Fanpage. Secondo Ovadia, Israele vuole cacciare i palestinesi dalle loro case e cancellare la loro identità culturale, questo anche con la compiacenza della maggior parte delle potenze mondiali, comprese le nazioni di Egitto, Giordania e Arabia Saudita. Insomma per lo scrittore quello palestinese sarebbe il popolo più “solo e indifeso del mondo”.

Ovadia: “Usa e Ue composti da ipocriti”

Secondo lo scrittore Ovadia anche gli Usa e la Unione Europea avrebbero delle loro responsabilità, in quanto sarebbero composte da “ipocriti” che legittimerebbero la politica del Premier israeliano Benjamin Netanyahu, che nei confronti dei palestinesi, almeno per lo scrittore, adotterebbe una politica “cattiva”.

“Israele continua a giocare il ruolo del povero, piccolo paese indifeso, ha invece uno degli eserciti più potenti del mondo e l’appoggio incondizionato di USA e UE, mentre la Cina se ne lava le mani. Uno dei suoi pochi nemici storici, la Siria, sarà fuori gioco per 50 anni. Dell’Iran non parliamo: ogni volta che alza la voce, Israele la fa pagare ai palestinesi” – questo è uno dei passaggi più significativi che Ovadia ha rilasciato a Fanpage.

Nonostante il suo giudizio molto duro sulla politica di Israele nei confronti dei palestinesi, Moni Ovadia afferma che ci sono molti cittadini di cultura ebraica che da anni denunciano i crimini che la nazione presieduta da Netanyahu, a suo dire, metterebbe a punto. Personalità come il giornalista Gideon Levy, accuserebbero il Governo israeliano di politiche di apartheid proprio nei confronti dei palestinesi. Ovadia si augura che un giorno ci possa essere la pace, ma “finché gli israeliani non si ritireranno dalle terre occupate, finché cioè non verrà ristabilita la legalità internazionale, non si potrà iniziare nessun vero negoziato di pace” – così conclude la sua intervista Moni Ovadia.