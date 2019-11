Mongolia, si ammala di peste bubbonica dopo aver mangiato un coniglio

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - La peste è un'infezione batterica quasi "dimenticata", almeno in Italia, se non per i riferimenti sui libri storici e di narrativa che raccontano la terribile peste nera. Purtroppo però, contrariamente a quanti crede, errando, seppur si manifestino pochissimi casi all'anno, la peste resta endemica in molti Paesi non necessariamente poveri.