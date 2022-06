Mistero in Sudafrica: 22 adolescenti trovati morti in un locale

Ascolta questo articolo

È mistero il Sudafrica, dove domenica mattina 22 adolescenti sono morti in un locale senza un chiaro motivo che spieghi come i giovani siano andati incontro alla loro fine. I corpi dei teenager, che festeggiavano la fine dell’anno scolastico sono stati trovati domenica alle quattro di notte in una taverna di Scenery Park nella cittadina di East London, secondo quanto confermato dalla polizia locale.

Tra le vittime almeno 9 ragazze e 12 ragazzi, quasi tutti i trovati già deceduti al momento in cui i primi soccorritori sono giunti presso la Enyobeni Tavern. Nessuna delle vittime riportava ferite visibili. Le autorità hanno trovato diversi corpi nella taverna al loro arrivo, collassati a terra o ancora sulle sedie riversati sui tavoli come se fossero morti all’improvviso mentre ballavano o parlavano. Tre persone sarebbero riuscite a tornare a casa, ma si sono sentite male e sono morte in seguito in ospedale, mentre quattro persone verserebbero in condizioni critiche.

Nonostante non sia ancora stata rilasciata la causa di morte ufficiale, le prime notizie non ufficiali dai primi esami autoptici parlano di morte dovuta ad avvelenamento causato da qualcosa che i giovani hanno consumato. “Dicono che è stato qualcosa che hanno ingerito, forse nelle birre che hanno bevuto o in quello che stavano fumando”, riporta una fonte in un giornale.

Kamvelihle Matafeni, scampata alla tragedia, racconta di aver sentito urlare “non respiro” e “sto soffocando” mentre fuggiva dal locale. “Stavano morendo davanti ai miei occhi“, ha raccontato la 18enne. Non è ancora determinata l’età delle vittime, che secondo alcune fonti vanno dai 13 ai 17 anni, mentre secondo altri giornali sono tra i 14 ed i 20 anni. La polizia locale non ha al momento ancora dato conferma né dell’età dei nomi dei morti.

Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, offerto le sue più profonde condoglianze alle famiglie delle 22 vittime, scomparse proprio nel mese in cui si festeggia la gioventù nel paese. “Questa tragedia è resa ancora più grave dal fatto che è avvenuta nel corso del mese dei giovani, un periodo in cui celebriamo le giovani persone, e promuoviamo e avanziamo opportunità per la gioventù della nostra nazione per migliorare le loro condizioni socio economiche”.