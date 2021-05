Miss Universo 2021: la vincitrice è Andrea Meza, 26enne messicana laureata in ingegneria informatica

Andrea Meza è stata incoronata Miss Universo 2021 nella serata conclusiva della competizione che si è svolta domenica sera. La vittoria arriva a due anni dall’ultimo concorso, dopo che l’edizione del 2020 è stata cancellata a causa della pandemia di Coronavirus, quindi a passare la corona è stata la vincitrice del 2019 Zozibini Tunzi che è rimasta in carica per ben due anni.

Andrea è una 26enne messicana che fa la modella e make up artist, ma è laureata in ingegneria informatica. “Miss Universo è Messicana“, ha festeggiato su Instagram dopo la vittoria, “Messico, questa è per te“. Per il gran finale, la Meza ha sfoggiato un abito rosso fuoco con frange disegnato dallo stilista Ivis Lenin.

Miss Messico ha trionfato sulle 73 concorrenti in lizza per il titolo, giunto alla sua 69esima edizione, battendo sul podio Miss Brasile Julia Gama e Miss Peru Janick Maceta Del Castillo, che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto. “Sono così onorata di essere stata scelta tra queste altre 73 incredibili donne che erano al mio fianco stasera“, ha detto la donna.Indossare la corona di Miss Universo è un sogno che si avvera”.

Andrea, originaria di Chihuahua City, è anche una attivista contro la violenza verso le donne, ed è l’ambasciatrice per il turismo nella sua città. “Non pensavo di poter vincere niente a livello internazionale come messicana, tutto è cambiato quando avevo 15 anni ed ho vinto Ximena Navarrete vincere Miss Universo“, ha raccontato la donna.

Prima di arrivare sul palco di Miss Universo, Andrea ha dovuto affrontare molti demoni interiori. “Pensavo sempre di non essere abbastanza bella, o abbastanza intelligente, avevo paura di stare davanti alla cinepresa o ai microfoni“, ha confidato la bellissima Miss. Queste sue paure hanno a volte fatto apparire impossibile il suo sogno di partecipare alla competizione, ma “ero determinata ad uscire dalla mia zona sicura, anche se voleva dire affrontare di testa le mie paure“.