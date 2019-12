Miss Universo 2019: la vincitrice è la 26enne Miss Sudafrica Zozibini Tunzi

È la bellissima Zozibini Tunzi la vincitrice del concorso di bellezza che ha ottenuto il titolo di Miss Universo 2019. Zozibini ha 26 anni e rappresentava il Sudafrica nel concorso che ha visto 89 bellezze da tutto il Mondo sfidarsi per l’ambito titolo.

Secondo il suo profilo dal sito ufficiale del concorso, la giovane donna è una attivista particolarmente impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e agli stereotipi di genere, è una sostenitrice della bellezza naturale, ed incoraggia le donne ad amarsi così come sono.

Dopo tre ore di spettacolo, tenutosi a Atlanta in Georgia e presentato per il quinto anno consecutivo dall’americano Steve Harvey (nonostante la famosa gaffe di qualche anno fa in cui indicò per errore la vincitrice sbagliata), Zozibini è stata incoronata, battendo le altre due finaliste. Il secondo posto è andato a Miss Porto Rico Madison Anderson, mentre al terzo posto è giunta Miss Messico Sofia Aragon.

Le tre finaliste hanno risposto dal palco della finale alla domanda: “Quale è la cosa più importante che dovreste insegnare alle giovani ragazze oggi?”. La risposta della Tunzi è stata: “La Leadership. È una cosa che è mancata nelle giovani ragazze e nelle donne per molto tempo, perché è così che la società ha etichettato le donne.”

Zozibini ha continuato il suo messaggio dicendo che le donne sono gli esseri più potenti al mondo e che dovrebbero avere maggiori opportunità. “È questo che dovremmo insegnare a queste giovani ragazze, a prendere il proprio posto, ” ha affermato. “La cosa più importante è farsi spazio nella società e cementarlo.“

Come da tradizione, a portare la corona sul palco è stata la Miss Universo 2018, Catriona Gray, che rappresentò le Filippine alla sua vittoria nello scorso Dicembre.

Questa edizione di Miss Universo ha visto per la prima volta una concorrente apertamente omosessuale, la 21enne Miss Myanmar Swe Zin Htet, che ha fatto outing a pochi giorni dal concorso. L’Italia era rappresentata quest’anno dalla 20enne Sofia Marilú Trimarco di Salerno, interessata a studi in legge e al mestiere di modella.