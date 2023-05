Miss australiana muore a soli 23 anni, fatale una caduta da cavallo

Il mondo dei concorsi di bellezza è in lutto per la perdita di Sienna Weir, finalista di Miss Universo Australia 2022, dopo che giovedì si è diffusa la notizia della sua morte. Ad uccidere la giovane modella a soli 23 anni è stato un incidente a cavallo, secondo quanto riportato dai media locali.

Il 2 aprile scorso, Sienna stava cavalcando al Windsor Polo Grounds quando il suo cavallo è caduto, trascinandola con sé e provocandole gravissime ferite. La 23enne era da allora ricoverata presso l’Ospedale Westmead di Sydney, dove le macchine la tenevano in vita dopo aver subito “ferite mortali” durante l’incidente a cavallo.

La sua agenzia, Scoop Management, ha confermato la notizia della sua scomparsa condividendo un video su Instagram pieno di foto del book fotografico della Weir con la didascalia “Per sempre nei nostri cuori”. Anche il suo compagno, Tom Bull, ha confermato la notizia. “Abbiamo amato con un amore che era più dell’amore“, ha detto ai giornalisti.

Sienna aveva parlato apertamente della sua passione per l’equitazione in un’intervista con Gold Coast Magazine pubblicata lo scorso settembre, spiegando che andava a cavallo da quando aveva tre anni. “Anche se ho vissuto la maggior parte della mia vita in città, ho un amore profondo e irremovibile per il salto ostacoli”, aveva detto. “La mia famiglia non è del tutto sicura da dove provenga questa passione, ma vado a cavallo da quando avevo tre anni anni e non riesco a immaginare la mia vita senza“.

La 23enne si era laureata lo scorso anno presso l’Università di Sydney con una doppia laurea in letteratura inglese e psicologia. Sperava di trasferirsi a Londra per continuare a perseguire la sua carriera da modella e “trascorrere più tempo con mia sorella, mia nipote e mio nipote, ed espandere sia la mia rete professionale che quella sociale“.