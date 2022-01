Miss America 2019 si suicida lanciandosi nel vuoto, su Instagram l’addio

Forse a causa della pandemia o di problemi personali, capita che molti giovani decidano di suicidarsi e dire addio alla vita. Questi gesti di fine vita coinvolgono anche personaggi che, all’apparenza, sembrano avere molto, ma che in realtà soffrono. Ceslie Kryst, Miss America 2019, ha deciso di dire addio alla sua vita suicidandosi e lanciandosi dal 29esimo piano del palazzo in cui viveva. Su Instagram un post sibillino da lei pubblicato faceva pensare il peggio, come è accaduto.

Domenica 30 gennaio, Cheslie Kryst, eletta Miss America nel 2019 e trentenne, ha deciso, per ragioni che non si conoscono, di farla finita, lanciandosi dal 29esimo piano del palazzo in cui abitava a New York, mettendo così fine alla sua vita. In base a quanto riportano i tabloid americani, era da sola nel momento in cui ha deciso di lanciarsi nel vuoto decretando così la sua morte.

Una ragazza molto promettente, non solo nell’ambito degli studi, dal momento che aveva una laurea in legge, ma anche nello sport, essendo un’atleta molto promettente e con un bel futuro davanti. La laurea in Legge le ha permesso di diventare avvocato impegnandosi in battaglie civili e sociali.

Messa da parte la toga, ha deciso di dedicarsi alla carriera televisiva dove lavorava come conduttrice e corrispondente presso la rete Extra Tv in cui lei curava l’inserto dedicato al mondo del gossip e dell’intrattenimento leggero.

Nel suo appartamento, è stato lasciato un biglietto in cui dona tutti i suoi averi e beni alla madre, ma nulla spiega l’insano gesto maturato dalla giovane. Su Instagram, ha pubblicato un post che faceva presagire qualcosa e infatti ha scritto: Possa questo giorno portarvi riposo e pace.

La famiglia, appena appreso della tragedia, ha lasciato il seguente post: “La sua grande luce ha ispirato molte persone in tutto il mondo con la sua bellezza e la sua forza… Incarnava l’amore e serviva gli altri, come avvocato, come Miss Usa o come conduttrice di EXTRA, ma soprattutto come figlia, sorella, mentore o collega”.