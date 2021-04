Michael Bublé omaggia L’italia e una regione in particolare per festeggiare L’Earth day

In occasione dell’ Earth day, ovvero la giornata mondiale della terra, il cantante Michael Bublé ha voluto omaggiare l’Italia, ma una regione in particolare: la nostra bella Puglia.

Bubblé si reca spesso in Italia e pare sia davvero molto innamorato della nostra Terra. La giornata mondiale della terra è stata inventata dall’attivista per la pace interessato molto all’ecologia Jhon McConnell, nel 1969 durante una conferenza dell’ UNESCO a San Francisco, McConnell propose una gionata da dedicare interamente alle bellezze della terra, cosi il 21 marzo 1970 ci fu la prima celebrazione della giornata mondiale della terra, l’Earth day.

In occasione di questa giornata speciale Michael Bublé ha voluto ricordare l’Italia a cui è molto affezionato, in uno scatto fotografico insieme alla moglie Luisana Lopilato e i suoi figli tre figli Noah, Vidas ed Elias. La foto è stata scattata precisamente in Puglia e ritrae il cantante con un grembiule bianco indosso:“Oggi è l’Earth day e voglio condividere uno dei luoghi del pianeta piu importanti per me, la Puglia in Italia” e inoltre ha aggiunto che la foto in questione è stata scattata in Puglia dopo aver imparato a fare la pizza.

Ha raccontatao anche un aneddoto molto particolare e divertente sempre per quanto riguarda l’Italia e avrebbe svelato che tutti e tre i suoi figli sono stati concepiti proprio… In Italia! Quindi sicuramente un motivo in piu’ per adorare questa magnifica terra. Michael pare abbia discendenza Italiana e abbia anche acquisito la cittadinanza nel nostro paese.

Nel 2016 purtroppo lui e la sua famiglia sono stati colpiti da un evento molto grave, il primogenito Noah si è ammalato di tumore al fegato quando aveva solo tre anni. Lui e la moglie Luisana hanno dovuto occuparsi in pieno del piccolo che oggi a distanza di cinque anni dal terribile evento è guarito e la famiglia è uscita vincente da questa terribile vicenda.