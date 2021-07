Un cittadino italiano è stato ucciso nella giornata di domenica scorsa in Messico, precisamente a San Cristobal de Las Canas. Si tratta di Michele Colosio, volontario 42enne ed ex tecnico di radiologia degli Spedali Civili di Brescia. Originario di Borgosatollo, l’uomo si era ormai trasferito da diversi anni nel Paese sudamericano, di cui si era innamorato. Secondo quanto spiega Il Giornale, dopo aver deciso di svolgere attività di collaborazione e volontariato per sostenere la popolazione del posto, il 42enne era entrato in possesso di un piccolo podere e da tempo lo gestiva, allevando animali da cortile.

Il delitto è avvenuto per strada intorno alle 22:00 ora locale, proprio nei pressi della sua abitazione. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un agguato oppure di un tentativo di rapina finito male. Alcuni media locali riferiscono che Colosio stesse facendo rientro presso la sua abitazione dopo aver visto la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, vinta poi dagli Azzurri ai calci di rigore. Il giornale di Brescia, invece, racconta che il nostro connazionale stava raggiungendo la propria abitazione dopo aver acquistato alcune cose in un negozio vicino.

Famigliari distrutti

Nei momenti successivi al delitto, sul psoto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e le forze dell’ordine. Per la vittima ormai non vi era più nulla da fare, in quanto erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante la sparatoria. L’Ambasciata Italiana in Messico ha contattato la famiglia per informare del decesso del loro congiunto.

Tanto il dolore a Borgosatollo (Brescia) dove il 42enne era molto conosciuto. “Non meritava di fare questa fine, era andato là solo per fare del bene” – così ha detto la madre di Colosio. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della donna. La comunità di San Cristobal de Las Canas è molto addolorata dopo quanto avvenuto.

“Il marciume istituzionale, la povertà diffusa e l’impunità hanno trasformato questa bella città in un inferno. Lo denunciamo e resistiamo da anni, non ci fermeremo” – così scrive in una nota il comitato organizzatore di “Basta Violencia”, una fiaccolata che si è tenuta ieri a San Cristobal proprio per ricordare l’italiano scomparso.