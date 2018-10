Messico: resti umani in un passeggino. Sospettati 10 omicidi

Sembra la trama di un thriller, una coppia messicana che cammina per strada con un passeggino dentro il quale sono nascosti resti umani, presumibilmente di donne.

Tuttavia è un fatto vero e reale che si è verificato nei giorni scorsi ad Ecatepec un sobborgo a nord di Città del Messico. Il pubblico ministero di Ecatepec ha aperto un’indagine più ampia, i quanto le due persone fermate sono sospettate di aver ucciso almeno altre dieci donne.

Le indagini

Dall’indagini, infatti, sono emersi fatti davvero raccapriccianti. Dopo l’arresto di Juan Carlos e Patricia, i nomi dei due assassini, la polizia messicana ha perquisito alcuni edifici; in due di questi sono stati trovati resti umani nascosti in otto secchi e coperti con il cemento. Negli edifici in questione c’erano anche due frigoriferi che contenevano sacchetti di plastica con altri resti umani probabilmente ancora da “smaltire”.

Intanto, nella città di Ecatepec è scattata la protesta degli abitanti i quali sono scesi per strada con candele e fiori bianchi per dire basta al femminicidio che da anni sta dilaniando molte città messicane. Le persone hanno manifestato pacificamente ricordando, anche con delle foto, quante donne e ragazze hanno perso la vita in questi anni proprio come le ultime vittime ritrovate nei giorni scorsi.

Il Messico, tristemente noto per il cartello del narcotraffico e per gli omicidi efferati, da diversi anni assiste ad un sempre crescente femminicidio che non effettua alcuna differenza tra donne adulte e ragazze, spesso anche minorenni.

Sarà, come accade spesso in Messico, un’indagine e successivo processo molto discusso e tribolato. Basti pensare che quasi il 90% dei crimini rimane impunito. Questa volta, però, data la paura e il malcontento dell’opinione pubblica potrebbe avere un esito completamente diverso dal passato. Il pubblico ministero intanto sta facendo luce sugli altri cadaveri trovati che potrebbero essere collegati proprio a Juan Carlos e Patricia.