Messico, massacro di mormoni: molti erano bambini

Cosa ne pensa l’autore

Giacomo Ligi - Quando avvengono questo tipo di disgrazie le parole sono inutili. Delle giovani vite sono state spente da persone perfide e senza alcun tipo di onore. Non ci rimane che stringerci in silenzio attorno alle famiglie distrutte sperando che i colpevoli vengano catturati e paghino per il resto dei loro giorni.