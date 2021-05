Mendoza, bimbo ha bisogno di aiuto per studiare e il negoziante della cartolibreria gli regala tutto

Sebbene molti non ci credano più in quanto presi da se stessi e dall’egoismo, i gesti di solidarietà, di persone disposte ad aiutare gli altri, ci sono. Un esempio in tal senso è accaduto a Mendoza, in Argentina, dove il gestore di una cartolibreria regala tutto a un bambino giunto nel suo negozio in quanto bisognoso di studiare e non potendoselo permettere. Una storia che tocca il cuore, il cui video è già virale.

Mauricio Casado, non è solo il gestore delle cartolibreria Libreria Dino a Mendoza, in Argentina, ma si è reso protagonista anche di un bellissimo episodio che tocca il cuore. L’uomo che gestisce una cartolibreria a San Rafael, ha deciso, non appena in negozio è entrato un bimbo che voleva studiare, ma non disponeva dei mezzi economici, di regalargli tutto l’occorrente per la scuola.

Il commerciante, ormai diventato un esempio, racconta che questo stesso suo comportamento lo ha adottato dal padre e, a proposito di questo, racconta: “Quando ero ragazzo, vedevo il mio vecchio regalare provviste ai bambini che entravano in negozio. Non chiedevano soldi, ma semplicemente una matita, quaderni, penne e altro. Non l’ho mai capito. ‘Perché dà sempre via queste cose?’ mi chiedevo. Quando sono cresciuto l’ho capito…”.

In quel momento, nel negozio vi era anche un altro cliente che è stato testimone in presa diretta di quanto succedeva e lo ha pubblicato sul suo profilo di Facebook. L’uomo ha raccontato che è entrato in cartolibreria questo bambino che ha chiesto semplicemente delle provviste, del materiale per studiare. Il gestore ha deciso di prendere tutto l’occorrente e regalarlo al piccolo. Non è la prima volta che l’uomo si è comportato in quel modo, ma questa volta i testimoni lo hanno raccontato e reso pubblico.

Il bambino era felice. Rimane consapevole del fatto che non abbia risolto i suoi problemi, ma sicuramente è un passo avanti. Oltre al gestore della cartolibreria, anche altre persone della comunità di San Rafael si stanno attivando per capire quali siano le condizioni della famiglia. Il proprietario spera che questa storia possa essere un monito per aiutare gli altri: “Non è necessario collaborare con i soldi, in casa abbiamo tutti vestiti che non usiamo ancora in buone condizioni da poter donare a chi ne ha bisogno, sono tante le persone che hanno bisogno di aiuto”.