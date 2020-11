Melania Trump sostituita da una sosia: per i cospirazionisti è morta di Covid

Nel pieno delle elezioni che decreteranno chi governerà gli Stati Uniti per i prossimi quattro anni, Oltreoceano si torna a parlare della sosia di Melania Trump. Secondo varie teorie dure a morire, in alcuni impegni pubblici la first lady viene sostituita da una donna che le assomiglia, ma a quanto pare non abbastanza.

A far ritornare in auge questa ipotesi, troviamo diversi cospirazionisti statunitensi che su Twitter hanno analizzato uno scatto dello scorso 22 ottobre, quando Donald Trump con moglie al seguito sono stati immortalati sul prato della Casa Bianca a ridosso del Marine One, l’elicottero presidenziale.

Chi ritiene che siamo di fronte ad un evidente “body double”, fa presente che gli incisivi della first lady sarebbero più squadrati di quelli della donna che appare al fianco del tycoon. Inoltre i lineamenti sarebbero diversi e, non da ultimo, bisogna sottolineare che è davvero difficile vedere la moglie del presidente degli Stati Uniti con un sorriso di quel genere: quando viene ripresa al fianco del marito, il più delle volte è imbronciata e insofferente.

Le nuove immagini ridanno dunque linfa alle speculazioni partite nel 2017, quando un commerciante californiano di sciroppo di canapa sollevò su Twitter il dubbio sulla reale identità dell’ex modella di origini slovene. Da allora hanno preso piede le teorie più fantasiose, rinvigorite anche grazie al più recente arrivo del Covid.

Al momento esistono tre teorie che spiegherebbero perché The Donald compaia in pubblico con una donna che assomiglia alla moglie. Secondo la prima, il magnate newyorkese sarebbe stato lasciato subito dopo le elezioni di quattro anni fa. È risaputo che tra i due le cose non siano mai andate per il verso giusto, ma l’immagine ha il suo peso anche per il tycoon, che da divorziato avrebbe offerto il fianco agli attacchi degli oppositori politici, ma anche degli stessi colleghi di partito. Secondo le altre due teorie, Melania sarebbe invece morta. Se però c’è chi crede che sia venuta a mancare un paio di anni fa a seguito di un tumore molto aggressivo ai reni, ultimamente aumentano le quotazioni di chi si dice convinto che sia stata uccisa dal Covid, malattia che avrebbe contratto con il marito e dalla quale non sarebbe riuscita a guarire per via di alcune fatali complicanze.