Melania e Donald Trump: i rumors parlano di un divorzio imminente da ben 50 milioni di dollari

Il matrimonio tra Melania e Donald Trump, sposati da 15 anni, secondo rumors che circolano già da tempo e stando a molti autorevoli tabloid, sembrerebbe essere per davvero arrivato al capolinea, tanto da parlare di divorzio.

Come sappiamo, Donald liquidò Ivana – lasciata 30 anni fa con 3 figli piccoli – con 14 milioni di dollari, una villa in Connecticut, un appartamento al Trump Plaza di New York, l’uso di Mar-a-Lago per un mese all’anno e 650.000 dollari annuali per gli alimenti dei figli.

Più sfortunata la seconda moglie, Marla Maples, con la quale ha una sola figlia, Tiffany, a cui sono spettati solo 2 milioni di dollari.

Circolano voci, sempre più insistenti, che a Melania le cose potrebbero girare molto più positivamente. L’affascinante ex modella potrebbe aspirare a 50 milioni di dollari, in caso di divorzio, oltre alla casa e agli alimenti per il figlio Barron, di cui avrà la custodia, e a particolari benefici come, ad esempio, l’uso dell’aereo privato con 72 ore di preavviso.

Per Donald Trump ci mancava solo questo, dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti…una mazzata che sta cercando di evitare o, quanto meno, posticipare, fino al ribaltamento del risultato che ha incoronato il democratico Joe Biden.

Il tanto discusso contratto prematrimoniale

E mentre ci si interroga: “Divorzio si o divorzio no?“, sono in tanti ad essersi lasciati influenzare dalla biografia “The Art of Her Deal: the untold Story of Melania Trump” del premio Pulitzer Mary Jordan, in cui si dice che, dopo le elezioni del 2016, i due coniugi hanno rinegoziato il contratto matrimoniale.

La ex First Lady si sarebbe impegnata, dietro forte compenso, a rimanere sposata almeno finchè il marito sarebbe restato Presidente. Logico che l’insediamento di Biden, tanto avverso al consorte, potrebbe per lei rappresentare un pass per la libertà.

Una cosa è certa: mentre Donald non vuole rinunciare alla Casa Bianca e continua la battaglia legale per restarci, il gossip attorno a Melania si infittisce, al punto che i più maligni si chiedono per quanto altro tempo riuscirà a rimanere accanto al marito, per poi divorziare ed incassare la buonuscita prevista dal postnup.

Divorzio vero o solo un bluff? Cè chi giura che sia tutto un bluff e che l’ex modella slovena, naturalizzata statunitense, non mollerà tutto e c’è chi, più pessimista, pensa che il matrimonio sia ormai arrivato al capolinea.

I rumors sul divorzio sono alimentati dai comportamenti pubblici di Melania

Ma cosa sta facendo pensare ad un imminente divorzio? Bisogna andare a ritroso nel tempo e, con un occhio attento, osservare i comportamenti tenuti in pubblico dall’ex First Lady. In tanti hanno notato la sua freddezza nelle apparizioni pubbliche, i suoi sorrisi stirati, il volto cupo, la mano negata, in svariate occasioni, a Donald, fino all’aperta antipatia manifestata per la figlia del Presidente, Ivanka Trump.

Le due vennero immortalate di sera, al termine di una convention repubblicana e l’immagine divenne subito virale. Melania, infatti, dopo un sorriso di circostanza, si è voltata subito dall’altra parte.

A far traboccare il vaso, le rivelazioni sul rapporto sessuale di Donald con la porno attrice Stormy Daniels, il cui silenzio è stato pagato 130 mila dollari, oltre ad altre 69 donne, uscite allo scoperto, per dichiarare di aver avuto contatti sessuali indesiderati con l’ex Presidente.

Il matrimonio Donald e Melania è davvero in crisi? Melania sceglierà di dire addio all’ingombrante marito? Chissà se per loro varrà il detto “Anno nuovo, vita nuova”.