Meghan Markle potrebbe rovinare il matrimonio di Beatrice di York

Dopo tanti rinvii, Beatrice di York sembra finalmente essere pronta per convolare a nozze con il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. Sebbene l’annuncio ufficiale dell’evento non sia ancora arrivato, gli amici più intimi della coppia parlano del 29 maggio come data probabile per il matrimonio.

L’organizzazione delle nozze della nipote della Regina Elisabetta sarebbe stata più difficile del previsto e, dopo il fidanzamento ufficiale, i tempi per la cerimonia sembravano destinati ad allungarsi all’infinito: a far vacillare la felicità della Duchessa sono stati prima il caso Epstein, che ha visto coinvolto suo padre Andrea, e successivamente la Megxit, con l’annuncio di allontanamento di Harry e Meghan da corte. A causa di tali eventi, confidano gli amici degli sposi, i due sarebbero stati costretti a rinunciare al party prenuziale.

E, ad oggi, non ci sarebbe ancora stato un vero e proprio annuncio circa la data delle nozze; Beatrice ed Edoardo, infatti, avrebbero raccontato solamente di aver scelto un matrimonio meno sfarzoso di quello della Principessa Eugenia, scegliendo come location dell’evento Buckingham Palace. Se è vero quanto sfuggito alle fonti, però, la data sarebbe decisa; l’incognita sarebbero ancora gli invitati.

Molti sudditi inglesi si saranno posti la domanda: Harry e Meghan saranno invitati? Probabilmente si, anche solo in qualità di cugini della sposa. Il dubbio riguarda, poi, la loro effettiva presenza. In ogni caso, sembra che l’ex attrice americana sia destinata a rovinare il grande giorno con la sua figura ingombrante, gettando ombra sugli sposi. Nel caso i Sussexes partecipassero alle nozze, sarebbero inevitabili i confronti con la coppia di Cambridges, e non si farebbe che parlare di loro. Al contrario, se i due decidessero di restare in Canada, tutti si concentrerebbero su questa pesantissima assenza e sul rapporto di Harry con la Famiglia Reale.

Un’ultima opzione, che comunque continuerebbe a mettere in ombra gli sposi, sarebbe la presenza unica di Harry: in questo caso si scatenerebbero i gossip che vogliono i Duchi di Sussex pronti al divorzio. In attesa di una data sicura, i più maligni hanno già una certezza: mentre la Famiglia Reale spera di potersi mostrare di nuovo unita, Meghan Markle, qualsiasi cosa deciderà di fare, rovinerà in qualche modo il giorno di Beatrice ed Edoardo.