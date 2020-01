Meghan Markle, le nuove accuse del padre Thomas

Non c’è pace per Harry e Meghan: mentre i rapporti con la famiglia reale sembrano ormai, abbastanza, distesi, quelli con i Markle sembrano cadere in picchiata verso un abisso di insulti, accuse e probabili denunce a seguito. I problemi arrivano dalle dichiarazioni del padre dell’ex attrice che, tramite il suo documentario, avrebbe dichiarato: “Stanno buttando via tutto per soldi“.

L’uomo, noto anche nel rapporto con Meghan che non sembra mai essere stato molto buono, avrebbe parlato tramite un documentario intitolato Thomas Markle: My Story, trasmesso su Channel 5. Lo stesso avrebbe detto la sua opinione in merito all’allontanamento degli ex duchi da Buckingham Palace ed avrebbe confermato l’impossibilità di ricucire i rapporti con Meghan che, da anni, rifiuterebbe di parlargli. “Mia figlia m’aveva detto che si sarebbe presa cura di me in età avanzata, ora sono avanti con gli anni. E’ in debito con me”, avrebbe affermato Thomas Markle.

L’uomo, che non ha nascosto di essersi fatto pagare per rilasciare l’intervista lunga 90 minuti, avrebbe dichiarato di non condividere le decisioni della figlia, considerandola addirittura una delusione; il motivo di tali affermazioni sarebbero da ricercarsi nella sua estrema ambizione: “Ogni ragazza vuole diventare una principessa e lei ci è riuscita. Ora sta gettando via tutto, e pare che lo stia facendo per soldi“. Le parole del settantacinquenne sarebbero state ascoltate da quasi un milione e mezzo di telespettatori.

“Quando si sono sposati hanno assunto un obbligo, quello di far parte dei reali e di rappresentarli.” avrebbe continuato Markle, riprecorrendo gli ultimi anni di Meghan ed Harry, “La Corona è una delle più grandi e longeve istituzioni di sempre. La stanno distruggendo, la stanno indebolendo, la rendono qualcosa di squallido“. Le parole dell’uomo sono dure e sembrano escludere ogni possibilità di riconciliazione.

Infine, Thomas Markle, avrebbe deciso di dare in pasto ai media alcune pagine private della figlia e, sprezzante della sua privacy, avrebbe mostrato in diretta gli album di famiglia. Questi ultimi ritraggono le foto di una Meghan ancora bambina durante le vacanze e le recite scolastiche, con la quale si dice sicuro di non recuperare un rapporto: “La prossima volta che ci rivedremo, credo che io sarò nella fossa“.