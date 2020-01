Meghan Markle, la nuova vita in Canada

Dal Canada iniziano a trapelare le prime immagini della nuova vita di Meghan Markle: complice il maltempo, l’ex attrice americana passerebbe molto tempo nella sua bellissima casa, insieme al piccolo Archie ed alla mamma Doria. Qualche giorno fa, però, avrebbe sfidato la neve per visitare, a sorpresa, un centro che tutela le donne.

Mentre il Principe Harry è rimasto a Londra a discutere gli ultimi dettagli della Corona britannica con William, Carlo e la Regina Elisabetta, quindi, Meghan si starebbe già godendo la vita canadese che ha sempre voluto. La casa della coppia, che avrebbe già provveduto a svuotare la londinese Frogmore Cottage, sarebbe una lussuosa dimora a Vancouver con cinque camere da letto, otto bagni, un cottage per gli ospiti e due spiagge private.

Meghan vive insieme al figlio Archie, alla tata dello stesso e, da qualche giorno, anche con la madre Doria Ragland, che sarebbe arrivata in visita; tra poco tempo dovrebbe arrivare anche Harry. Le poche volte in cui è stata vista uscire di casa, Meghan, lo avrebbe fatto a bordo della sua Range Rover, con le guardie del corpo poco distanti rispetto a lei. Il giorno successivo al vertice straordinario di Sandrigham, l’ex attrice avrebbe preso un aereo per raggiungere la terraferma; una volta arrivata, avvolta in un parka verde, ben lontano dalle etichette reali, sarebbe stata fotografata rilassata e sorridente.

A sorpresa, avrebbe fatto visita al Downtown Eastside Women’s Center, un centro dedicato alla tutela delle donne. Nelle foto scattate durante la visita, che ritraggono Meghan nel suo primo impegno pubblico dopo il “divorzio reale”, si nota la donna sorridente, mentre indossa un look molto semplice: un paio di jeans neri, degli stivali marroni ed un maglione, che i fan più attenti di “Suits” sono sicuri di averglielo già visto addosso in una puntata della serie.

Gli stessi affezionati, inoltre, avrebbero ricordato che l’indumento è stato usato dal personaggio di Rachel Zane, interpretato dalla Markle, mentre comunica ai genitori di volere una maggiore libertà. Insomma per Meghan Markle la piovosa Londra, ed i rigidi look approvati dall’etichetta reale, sembrano solo un lontano ricordo. Probabilmente un’ulteriore conferma arriverà durante la sua prossima uscita pubblica, magari insieme al marito Harry.