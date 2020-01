Meghan Markle, il suo messaggio per l’Australia

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - La situazione che ha messo in ginocchio la popolazione australiana rappresenta un problema per l'intero pianeta, con le serie conseguenze che può generare. Credo sia importante che, persone come Meghan ed Harry, ma anche gli altri esponenti della famiglia reale, sfruttino la loro popolarità anche per sensibilizzare chi si trova dall'altra parte del mondo.