Meghan Markle furiosa con la regina Elisabetta

Pochi giorni fa, in un comunicato ufficiale, la regina Elisabetta II ha informato il nipote Harry e la sua consorte Megan Markle che non potranno continuare ad usare l’appellativo “royal”, in seguito alla loro scelta di abbandonare il ruolo istituzionale all’interno della famiglia reale. Ma sembra che la decisione presa da sua Maestà non sia andata giù alla duchessa del Sussex.

Infatti, un amico della Markle ha rivelato a Express Uk, che la duchessa è furiosa con la regina, si sente offesa, in quanto ritiene meschina la decisione presa. Ed ha aggiunto che è assurdo il pensiero che la coppia volesse utilizzare l’appellativo royal per arricchirsi; Meghan ed Harry vivranno al di sopra di queste cattiverie per il bene del loro bambino Archie.

Infine, dichiara che la duchessa nonostante tutto resterà sempre accanto al marito, la persona più leale che abbia mai conosciuto. Altre fonti vicine alla coppia, invece, hanno dichiarato al Daily Mail che la Markle sia convinta che sono stati trattati in questo modo perchè hanno scelto di abbandonare il loro ruolo all’interno della famiglia reale.

A confermare ulteriormente la furia di Megan nei confronti della regina è anche l’esperto di cronache reali Richard Fitzwilliams, il quale ha dichiarato alla stampa inglese che la Markle non ha ben digerito la decisione di sua Maestà e che sperava in una separazione meno drastica. I due coniugi volevano essere reali part time, continuando ad utilizzare i loro titoli.

Ma Elisabetta II su questo punto è stata irremovibile, nonostante la coppia abbia dimostrato, attraverso un comunicato, il suo malcontento, affermando che non esiste nessuna giurisdizione della monarchia o del Gabinetto sulla parola “royal”. Intanto il principe Harry è dovuto tornare a Londra per adempiere agli ultimi impegni istituzionali come membro senior della famiglia reale. Da fine marzo lui e la sua consorte perderanno tutti i titoli reali.