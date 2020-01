Meghan Markle a passeggio in Canada con leggings e scarponi

L’ex Duchessa di Sussex, Meghan Markle, sembra già essere entrata appieno nella sua nuova vita canadese. Da alcune fotografie, catturate dai paparazzi appostati nei pressi della sua casa di Vancouver, si vede il volto sereno e rilassato dell’ex attrice durante una passeggiata, ben lontano dai lineamenti tesi degli ultimi periodi a Londra.

Non sarebbe solo il visibile stato di felicità della donna a dimostrare il suo cambiamento, ma anche il look: archiviati tacchi alti e tubini eleganti, Meghan ultimamente sembra apprezzare solo abbigliamento comodo e caldo. Durante questa passeggiata la si vede indossare dei leggings, delle scarpe da trekking ed un caldo cappello di lana che nasconde una treccia disordinata.

La trentottenne, durante la sua passeggiata nei boschi di Vancouver, è accompagnata dal piccolo Archie che sembra essersi addormentato nel marsupio in braccio a mamma Meg, già motivo di critiche per la sua posizione ciondolante, e dai suoi due cani: Oz, il Labrador nero, e Guy, il vecchio beagle. A pochi passi di distanza da lei si notano anche due guardie del corpo che non la perdono d’occhio; anche loro motivo di contestazione da parte del web che si chiede da chi percepiscano lo stipendio.

Il sorriso che trionfa sul volto di Meghan le ha già fruttato un nuovo titolo: Her Royal Happiness, Sua Altezza Felicità, che sebbene non sia davvero reale le darà, probabilmente, molta più soddisfazione. Forse, la donna, starà già pensando a cucinare per cena, dato che sembra molto appassionata di cucina, al marito Harry, atterrato sul suolo canadese qualche ora fa con un aereo di linea.

L’unica noia ancora da affrontare, secondo i più informati, sarebbero proprio i paparazzi: la coppia, infatti, avrebbe dichiarato di averli visti tentare di fotografare addirittura gli interni della loro abitazione, utilizzando teleobbiettivi molto potenti. “Meghan ed Harry tengono molto alla propria privacy“, avrebbe dichiarato una vicina di casa, che li considera cordiali e alla mano.