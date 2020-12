Meghan e Harry fanno un passo indietro e chiedono alla Regina Elisabetta un prolungamento del periodo di transizione

È passato quasi un anno da quando il principe Harry e sua moglie Meghan Markle decisero di lasciare la famiglia reale e suoi privilegi per avere la possibilità di vivere una vita normale e non dover obbligatoriamente seguire i rigidi protocolli imposti dalla Corona.

Volevano vivere la loro vita tranquilla insieme al loro primogenito, il piccolo Archie, proprio per questo motivo dopo aver preso accordi per lasciare la Royal family, si trasferirono negli Stati Uniti, paese natale di Meghan Markle per incominciare una nuova vita da persone “normali”.

A oggi però la situazione pare essere cambiata, manca poco alla data in cui la Megxit sarà definitiva (31 marzo 2021), ma i duchi di Sussex pare abbiano chiesto alla regina Elisabetta un prolungamento del periodo di transizione di almeno un anno.

Nel momento in cui i Duchi di Sussex hanno deciso di lasciare la famiglia reale e di poter vivere una vita diversa, era stato stabilito un periodo di transizione e al termine di questo periodo la loro situazione sarebbe stata riesaminata per stabilire il da farsi. I Duchi di Sussex avrebbero chiesto questo prolungamento alla Regina perché pare che non vogliono rinunciare al loro ruolo all’interno di alcune organizzazioni legate alla famiglia reale di cui sarebbero molto legati.

L’anno scorso il clima all’intero della famiglia reale era molto teso, a oggi la situazione è cambiata e Harry starebbe già organizzando il viaggio verso Londra(Covid permettendo). Il 2021 è ricco di eventi molto importanti all’interno della famiglia, tra cui l’inaugurazione del monumento dedicato alla sua mamma, l’amata Lady Diana, il compleanno della regina Elisabetta che compirà 95 anni e quello del principe Filippo che ne compirà ben 100, sicuramente eventi molto importanti per Harry a cui non vorrà di certo mancare. La decisione definitiva sul prolungamento dei Duchi di Sussex ora spetta ai vertici di Buckingham Palace, che dovranno valutare anche gli accordi presi dai Duchi con Netflix e Spotify e valutare se siano in conflitto o meno con il protocollo della Corona.