Mega rissa a DisneyWorld, 2 arresti ed 1 ricovero: cosa è successo

Ha fatto il giro del web il video di una mega rissa avvenuta la scorsa settimana tra due famiglie a DisneyWorld, il noto parco divertimenti a marchio Disney che si trova in Florida, negli Stati Uniti D’America. L’enorme lotta è risultata in due arresti, un ricovero ed una famiglia bandita a vita dal famoso parco, ed il motivo che ha provocato il tutto è dei più futili.

Pare che una famiglia fosse in fila presso la giostra “Mickey’s PhilharMagic” nel “Regno Magico”, quando una ragazza si è resa conto di aver lasciato il proprio cellulare nello scooter elettrico che aveva utilizzato per raggiungere l’attrazione. Quando ha cercato di rientrare nella fila per raggiungere i propri parenti, un’altra famiglia, tutti vestiti coordinati con pantaloni rossi e maglie bianche, le ha impedito di avvicinarsi, spingendola con forza.

Il video mostra come la famiglia della giovane donna che aveva cercato di rientrare in fila abbia detto: “Ascolta, non vogliamo guai: non apprezziamo che abbiate spinto la mia sorella minore“, quando la famiglia vestita in coordinato li ha attesi all’uscita della giostra. È allora che la lite si è velocemente intensificata, passando ad urli ed infine alla rissa divenuta virale. Il fratello della ragazza spinta ha iniziato a spingere la famiglia che aveva spinto la sorella, ed è allora che sono iniziati i pugni.

10 le persone coinvolte, con pugni volanti e profanità urlate nel mezzo del parco per bambini. Il video mostra diversi membri del cast del parco e altri avventori che cercano inutilmente di sedare la rissa. Alcuni report suggeriscono che una famiglia abbia rubato o danneggiato diversi oggetti personali degli avversari, come cellulari o vestiti firmati, ma questo dettaglio non è ancora stato confermato.

La famiglia della giovane donna che ha cercato di rientrare in fila è stata bandita a vita da DisneyWorld, mentre due membri dell’altra famiglia sono stati arrestati. Diverse delle persone coinvolte hanno riportato tagli e pesti, mentre una persona è stata ricoverata con una grossa lacerazione sul mento.