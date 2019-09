Mattel, in vendita una nuova linea di bambole senza genere

L’azienda produttrice della famosa Barbie, la Mattel, ha lanciato in commecio una nuova collezione di bambole. Si tratta di bambole che non hanno un genere; bambole, cioè, che non hanno dei tratti distintamente maschili o femminili. Inoltre, si tratta di una linea di bambole che può essere totalmente personalizzabile.

Queste nuove bambole si chiamano “Creatable World“, e appartengono alla categoria delle Barbie. Ma al contrario delle classiche Barbie, le “Creatable World” non hanno né le spalle larghe, né il seno, né tantomeno la mascella larga e le ciglia lunghissime ed hanno a disposizione un kit di accessori per poter cambiare a proprio piacimento i capelli e i vestiti, realizzando più di 100 diversi look.

All’interno del kit ci sono due parrucche, una per fornire alla propria bambola una lunga capigliatura e una per avere un taglio corto, ma anche diversi vestiti a scelta tra gonne e pantaloni mimetici, felpe e tutù. La collezione comprende 6 bambole, ognuna con una diversa tonalità di pelle.

In merito a questa scelta innovativa, Kim Culmone, il vicepresidente del Fashion Doll Design di Mattel, ha spiegato: “Questa collezione è per noi un’opportunità di discutere a cosa servano le bambole e a chi. […] Eravamo certi che fosse il momento giusto per lanciare una linea di bambole senza etichette e senza regole“.

La Mattel ha testato le nuove bambole “Creatable World” in 250 famiglie che provenivano da diversi stati e diversi ragazzini hanno avuto la possibilità di giocare in anteprima con questa nuova bambola. Tra questi c’erano anche 15 bambini che non si identificano nel classico maschio/femmina.

La linea di bambole “Creatable World” è in vendita anche in Italia; il sito dell’azienda produttrice presenta questa nuova collezione come “una linea di bambole disegnata per far giocare proprio tutti, senza etichette di alcun tipo, offrendo ai bambini la libertà di creare e ricreare i loro personaggi personalizzabili“. E’ possibile acquistare le bambole “Creatable World” anche su Amazon, con un prezzo che parte dai 40,60 euro.