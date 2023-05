Matrimonio senza bimbi scatena l’ira dell’invitata: "Allora pagami la babysitter se non vuoi invitare mio figlio"

Siamo nel pieno della stagione dei matrimoni, e con essa arrivano anche le rigide regole imposte dagli sposi. Tra le richieste più comuni negli ultimi tempi, non è insolito che gli sposi decidano di vietare l’accesso ai bambini durante le cerimonie. Questo potrebbe creare qualche problema a coloro che hanno bisogno di organizzare una babysitter o non hanno nessuno a cui lasciare i propri figli.

Una recente storia pubblicata sul popolare sito di forum Reddit ha scatenato un acceso dibattito in merito a questa questione. L’autrice del post è la sorella della sposa, che si è dichiarata indignata per il fatto che la coppia non copra le spese relative all’assistenza dell’infanzia durante il matrimonio. La donna ha espresso il desiderio di partecipare alle nozze e sostenere sua sorella in questo giorno speciale, ma ha anche fatto presente di essere una madre single con un figlio di sei anni che di solito sta sempre con lei quando non va a scuola.

La donna ha spiegato il suo punto di vista, sostenendo che non può permettersi di pagare una babysitter e che la cerimonia si svolge in un altro stato, il che significherebbe dover trascorrere due giorni lontano da casa. Essendo la sorella della sposa, non può contare su parenti o amici che possano prendersi cura del bambino, in quanto saranno tutti presenti alle nozze.

La donna ha contattato la sorella, chiedendole se avrebbe potuto portare il figlio con sé al matrimonio, in quanto non aveva nessun altro a cui lasciarlo. Tuttavia, la sposa ha ribadito la sua regola ferrea di non permettere la presenza di bambini durante l’evento. La madre ha cercato di spiegare nuovamente la sua situazione, chiedendo se la sposa avrebbe potuto contribuire finanziariamente per assumere una babysitter che si prendesse cura del bambino durante la cerimonia. Purtroppo, la risposta non è stata quella sperata.

La sposa si è offesa e ha sostenuto che il figlio della sorella è un problema personale. Ha sottolineato che la sua regola del matrimonio senza bimbi vale per tutti, senza eccezioni. A quel punto, l’invitata ha spiegato chiaramente alla sorella che, se non le avesse pagato la babysitter, non sarebbe potuta andare alle nozze. La reazione della sposa non è stata comprensiva, definendo la richiesta della sorella come “ridicola“.

La storia è diventata virale sul web, attirando l’attenzione di numerosi utenti che hanno espresso il loro punto di vista. Molti hanno criticato l’invitata, sostenendo che non è responsabilità di nessun altro pagare per l’assistenza all’infanzia di un figlio altrui. Hanno definito la sua richiesta come irragionevole e hanno espresso solidarietà nei confronti della sposa.