Marte: la porta scavata nella roccia ha una spiegazione

Ascolta questo articolo

Curiosity della NASA è ancora una volta al centro dell’attenzione degli appassionati di astronomia e ancor di più di quelli attratti da eventuali mondi alieni. Questa volta la notizia è tanto singolare da incuriosire un po’ tutti: Marte ha una porta d’ingresso, una sorta di portale alieno è stato ripreso dalla Mastcam di Curiosity.

Le domande che incalzano sono abbastanza ovvie: ma chi l’ha costruito? chi è arrivato su Marte prima di Curiosity? Siamo su Marte ed è spontaneo e facile parlare di marziani ma non è così. Ciò che la Mastcam montata a bordo del rover Curiosity ritrae è la foto di una “semplice” e “piccola” formazione geologica sul Greenheugh Frontone un pendio ricoperto da arenaria pietrosa.

Guardando l’immagine si può notare quanto questa formazione geologica scavata nella roccia sia perfettamente simmetrica tanto da far nascere dubbi sulla sua casualità. Nella pagina web di Passione Astronomia si legge che tutto questo ha portato a credere, almeno da parte di qualcuno, “che si trattasse di un nascondiglio alieno o comunque di un qualcosa scavato appositamente da qualcuno sul Pianeta Rosso“.

In realtà, Mastcam di Curiosity, che ora si trova alla base del Monte Sharp, sul pendio Greenheugh Frontone, ha spiegato un portavoce della NASA, ha ripreso una piccola fessura, larga 30 cm e alta 45, somigliante a una porta, si tratta di una formazione geologica formatasi dall’intersecarsi di “diverse fratture lineari, all’interno di una struttura geologica più grande“, si legge sempre in Passione Astronomia.

La zona del Monte Sharp è ricca di stradi sedimentari, materiale utile per apprendere informazioni e per questo scelta dagli scienziati che vorrebbero capire se, in passato, Marte ha ospitato una qualche forma di vita, seppur microbica.

L’immagine risale al 7 maggio. La foto diffusa su Reddit e sugli altri social ha incuriosito molti, ma tutti hanno trovato la porta d’ingresso al mondo degli alieni chiusa.