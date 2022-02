Tutti si ricordano di Ryan, il bambino di 5 anni che, nonostante gli sforzi e il lavoro di tutte le persone impiegate nel salvarlo quando è caduto in un pozzo dove è rimasto 100 ore, non ce l’ha fatta a sopravvivere morendo a causa delle ferite riportate. Oggi lunedì 7 febbraio si svolgeranno nella sua terra, il Marocco, i funerali. Per lui e la sua famiglia, sono giunti messaggi di affetto e di cordoglio da tutto il mondo.

Sono le ultime informazioni raccolte da Abderrahim Bouzza, il deputato della provincia di Chefchaouen dove è avvenuta la tragedia del piccolo Rayan. Non ci sono conferme ufficiali riguardo una possibile autopsia sul corpo del piccolo, il che spiega anche il ritardo nelle esequie. Inoltre, secondo la tradizione musulmana, i funerali tendono a svolgersi subito dopo la morte della persona.

Il corpo del bambino si trova in questo momento all’ospedale militare della capitale del Marocco, ovvero Rabat. Intanto, non appena saputa la tragedia, sono giunti tantissimi messaggi di cordoglio da ogni rappresentante politico per dare supporto alla famiglia in questo momento. Da Papa Francesco sino a Emmanuel Macron passando per lo sceicco Mohammed bin Rachid al-Maktoum di Dubai.

Mohamed VI, re del Marocco ha contattato i genitori per esprimere la sua vicinanza. Tantissime anche le persone che sia in diretta televisiva, ma anche su Internet, hanno seguito le vicissitudini e il lavoro di tutti nel tentativo di salvare il piccolo Ryan.

Sabato sera, i soccorritori sono riusciti a estrarlo dal pozzo dove è caduto con tantissime persone che si sono assiepate lì intorno. Pochi minuti dopo, purtroppo, a causa delle ferite riportate, il piccolo Ryan non ce l’ha fatta morendo poco dopo, destando commozione ed emozione, non solo tra le persone presenti, ma anche in tutto il mondo che nutrivano la speranza che potesse farcela.