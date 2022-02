Una terribile tragedia ha scosso il Marocco: il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo negli scorsi giorni, nella serata del 5 febbraio è stato estratto da quella trappola che purtroppo si è rivelata mortale. Il bambino è morto, contrariamente a quanto si apprendeva nei primissimi momenti, dove molte agenzie di informazione davano il bimbo come ancora vivo. Per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare. Ryan era caduto in un pozzo largo poche decine di centimetri e profondo 35 metri.

Dopo giorni di estenuante lavoro i soccorritori sono riusciti ad estrarlo dal pozzo, ma purtroppo a nulla è valsa la corsa in ospedale a bordo di un elicottero. Quando è caduto nel pozzo Ryan stava giovando nei campi vicino casa sua, a Tamrout . Il padre lo ha tenuto d’occhio per tutto il tempo, ma all’improvviso il bimbo è precipitato nel pozzo per cause che sono tutt’ora in corso di accertamento. Il papà di Ryan aveva avuto la cura di coprire il pozzo con legna e plastica.

Ryan come Alfredino Rampi

Il piccolo Ryan era caduto nel pozzo martedì scorso. Da allora in moltisimi si sono prodigati per aiutare i soccorritori ed etstrarre del pozzo Ryan. Tra questi Imad Fahmi, che era riuscito a scendere nel pozzo fino ad una profondità di 25 metri: l’uomo aveva sentito piangere il bambino e nel frattempo erano stati attivati i soccorsi.

La profondità del pozzo era notevole. Visto che la struttura era stretta poche decine di centimetri ciò potrebbe avere attenuato la caduta del bambino, che per molto tempo è rimasto vigile e cosciente. I soccorritori per poterlo estrarlo fuori hanno scavato un tunnel parallelo, in modo da poterlo raggiungere.

A complicare le operazioni è stata una roccia che, a circa 2 metri da Ryan, ha bloccato il passaggio. Il caso del piccolo Ryan, finito purtroppo in tragedia, in Italia ha riportato alla mente il caso del piccolo Alfredino Rampi, deceduto a Vermicino nel giugno 1981 dopo essere caduto in un pozzo profondo quasi 100 metri.