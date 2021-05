Quella che arriva dal Marocco è una notizia bellissima, che riempe i cuori di gioia. Una giovane madre di 25 anni, infatti, nella giornata di ieri 4 maggio ha dato alla luce nove gemellini, cinque femmine e quattro maschi, in unico parto cesareo. Si tratta di un caso unico in tutto il mondo, che ora è attenzionato dalle autorità sanitarie internazionali. I piccoli, così come la madre, stanno benissimo e godono di ottima salute. Fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stata la collaborazione tra Mali e Marocco.

La donna è stata ricoverata presso il nosocomio marocchino il 30 marzo scorso. Durante il ricovero e lo stesso parto non ha avuto nessuna complicazione, anche se i medici si dichiaravano preoccupati per il suo stato di salute. Invece è filato tutto liscio. La 25enne ha ricevuto l’assistenza del Governo. Inizialmente, durante uno dei tracciati eseguiti dalla giovane, i medici avevano comunicato alla donna che dentro la pancia c’erano sette gemellini, ma poi si sono accorti che ve ne erano altri due.

Un evento emozionante e unico

Dare alla luce nove bambini tutti in una volta è un caso rarissimo, come già detto. Grande è stata l’emozione dei medici quando hanno visto i piccoli uscire dal ventre materno. Adesso saranno tenuti sotto osservazione insieme alla madre per qualche settimana, dopo di ciò potranno tornare tranquillamente a casa.

La 25enne è stata accompagnata in Marocco dal medico che la seguiva. Lo stesso portavoce del Ministero della Salute, Rachi Koundhari, ha affermato di non aver notizie di parti simili nel Paese e nel mondo intero. Dall’ospedale confermano che tutti i piccoli e la mamma sono in salute, circostanza dichiarata anche dal portavoce del ministro della Salute.

In Italia la notizia in questione è stata riportata anche dalla testata giornalistica Fanpage. Sul caso in questione sicuramente si potranno conoscere ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Sarà sicuramente grande festa in Mali non appena la giovane tornerà in famiglia insieme ai suoi bellissimi bambini.