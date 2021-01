Mangia petardi credendo fossero caramelle: 48enne con danni alla bocca per mesi

Quella che arriva dall’Inghilterra è una vicenda davvero surreale, a cui si fa stento a credere. Eppure è successo per davvero. Lisa Boothroyd, una 48enne disoccupata inglese che vive a Rugby, nella contea del Warwickshire, negli scorsi mesi si è recata in un negozio con l’intenzione di comprare un pacco di caramelle.

Nulla di strano se non che ha sbagliato confezione, e al posto dei prelibati dolciumi ha comperato una scatola di petardi dove sopra c’era scritto “Scatta! Si spezza! Scoppia!” La donna credeva che questi ultimi fossero appunto dei dolciumi, in quanto la confezione era posizionata proprio vicino allo scaffale delle caramelle. Ma le cose non andate per il verso giusto.

La 48enne, che è madre anche di un figlio, non appena arrivata a casa ha aperto la confezione e ha cominciato a mangiare i petardi. Questi ultimi sono cominciati ad esplodere in bocca, tanto che la donna ha chiesto subito l’invio dei soccorsi. Erano gravissime le ferite che i petardi gli hanno provocato in bocca. Per alcuni mesi la signora ha dovuto prendere degli antidolorifici per contrastare il dolore, che prendeva sia le labbra che la bocca. Per molti giorni la 48enne ha anche faticato a dormire.

Adesso Lisa, una volta passato l’incubo, ha deciso di raccontare la vicenda alla stampa locale. La donna non osa immaginare che cosa fosse successo se avesse dato quei petardi ad un bambino. Lisa avrebbe quindi scambiato i petardi per bonbon anche a causa del fatto che la scatola dei primi appariva molto colorata, per cui non ci ha pensato due volte e l’ha acquistata, credendo che fossero dei prodotti dolciari. Anche il nome era curioso: Fun Snaps, che tradotto in italiano vuol dire letteralmente “Scatti divertenti”.

Adesso i responsabili del market dove Lisa ha acquistato i petardi hanno fatto sapere che rimuoveranno al più presto dal reparto caramelle qualsiasi confezioni di artifizi lasciati per errore lì vicino. La direzione si è quindi scusata con Lisa, anche perché la confezione di petardi, posizionata vicino ai dolciumi, ha sicuramente tratto in inganno la malcapitata. Adesso la donna si sta pian piano riprendendo dal calvario che ha dovuto passare per intere settimane.

La notizia è stata ripresa anche da alcuni quotidiani italiani come Il Giornale, che ha illustrato la vicenda anche sulle sue pagine online. Brutti momenti, quindi, per questa donna e madre di 48 anni originaria dell’Inghilterra. I danni causati dai petardi hanno anche impedito a Lisa di alimentarsi in maniera normale, provocandole nella bocca una sensazione come se quest’ultima fosse “avvolta dalle fiamme”.